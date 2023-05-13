https://sputnikarabic.ae/20230513/هيئة-البث-الإسرائيلية-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-يدخل-حيز-التنفيذ-مساء-اليوم-1076998869.html

هيئة البث الإسرائيلية: وقف لإطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم

هيئة البث الإسرائيلية: وقف لإطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه تم التوصل بين تل أبيب وحركة "الجهاد الإسلامي" لاتفاق بوساطة مصرية، يقضي بوقف لإطلاق النار في غزة، سيدخل حيز التنفيذ في... 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T18:08+0000

2023-05-13T18:08+0000

2023-05-13T18:08+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

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العالم العربي

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وأضافت أنه بعد الجمود في المحادثات، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ اليوم (السبت) الساعة 22:00.ولم تتطرق هيئة البث إلى طبيعة الاتفاق، حيث كانت "الجهاد الإسلامي" تصر خلال الأيام الماضية على ضرورة حصول الوسيط المصري على ضمانات من إسرائيل تلتزم بموجبها بوقف سياسة الاغتيالات لقادة الحركة.إلا أن هيئة البث قالت: "الاقتراح المصري، رغم أنه حسب مصدر إسرائيلي لا يختلف اختلافا جوهريا عن الاقتراح الذي قدم في الأمس، يخضع للدراسة في إسرائيل حاليا".وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الاتصالات لوقف إطلاق النار أعربوا عن "تفاؤل نسبي".وسبق أن قادت مصر مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها لم تسفر عن النتائج المرجوة، وسط رفض إسرائيل وقف الاغتيالات.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230513/قناة-عبرية-رئيسا-الأركان-والشاباك-يؤيدان-وقف-العملية-في-غزة-ونقاش-محتدم-مع-نتنياهو-1076998394.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي