https://sputnikarabic.ae/20230514/باحثون-يوصون-بمكمل-غذائي-يقلل-فرص-الإصابة-بالخرف-1077030284.html
باحثون يوصون بمكمل غذائي يقلل فرص الإصابة بالخرف
باحثون يوصون بمكمل غذائي يقلل فرص الإصابة بالخرف
يعتبر الخرف أكثر شيوعا بين كبار السن، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغييرات في الشخصية ومشاكل في الحركة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T19:07+0000
2023-05-14T19:07+0000
2023-05-14T19:07+0000
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على الرغم من أن الخرف قد يكون حتميا في بعض الحالات، إلا أنه من الممكن بالفعل تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.يعتقد العلماء أن 40 في المئة من حالات الخرف يمكن منعها من خلال عوامل مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والوزن وضغط الدم.يوصى باتريك هولفورد خبير التغذية وخبير الصحة العقلية ومدير Food for the Brain، بزيادة تناولك لأحماض أوميغا 3 الدهنية.وبشكل أكثر تحديدًا، دعا إلى نوع من أوميغا 3 يسمى حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الذي يوجد بشكل طبيعي في الأسماك الدهنية في الماء البارد.وأوضح: "لا يوجد دماغ لأي حيوان غير مصنوع أساسا من دهون أوميغا 3 DHA الموجودة في الأسماك الزيتية".يقول الباحثون إنه حتى تناول حصة أو اثنتين أو ثلاث حصص من الأسماك في الأسبوع، مع وجود اثنتين على الأقل من الأسماك الزيتية، لا يوصلك إلى المدخول الأمثل.أظهرت دراسة حديثة أجريت على ما يقرب من 5000 شخص في Biobank في المملكة المتحدة أن خطر الإصابة بالخرف ينخفض بنسبة 9% في أولئك الذين يتناولون زيوت السمك".وللأسف، توجد أوميغا 3 DHA في نظام غذائي نباتي، حيث تحتوي الأطعمة النباتية، مثل الشيا وبذور الكتان والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن على شكل آخر من أوميغا 3 (ALA أو حمض ألفا لينولينيك) ولكن أقل من خمسة في المئة يتم تحويلها إلى DHA.ربطت دراسات متعددة أوميغا 3 ووظيفة الدماغ، أظهرت إحداها، التي نُشرت في مجلة "Nutrients Journal" في عام 2022، أن الأشخاص الذين لديهم مستوى أعلى من DHA في الدم كانوا أقل عرضة بنسبة 49% للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.في ورقة منفصلة، نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية في عام 2016، تناول المشاركون أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة بما في ذلك DHA وخضعوا للاختبارات المعرفية.ارتبطت تركيزات أوميغا 3 بأداء أفضل في الاختبارات النفسية العصبية لوظائف الفص الجبهي لدى كبار السن من الرجال والنساء.يشار إلى أن الأعراض الشائعة للخرف تشمل: فقدان الذاكرة، وصعوبة في التركيز، وصعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة، المكافحة لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة، والخلط بين الزمان والمكان، وحدوث تغيرات في المزاج.
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الصحة, منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باحثون يوصون بمكمل غذائي يقلل فرص الإصابة بالخرف
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يعتبر الخرف أكثر شيوعا بين كبار السن، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغييرات في الشخصية ومشاكل في الحركة.
على الرغم من أن الخرف قد يكون حتميا في بعض الحالات، إلا أنه من الممكن بالفعل تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.
يعتقد العلماء أن 40 في المئة من حالات الخرف
يمكن منعها من خلال عوامل مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والوزن وضغط الدم.
يوصى باتريك هولفورد
خبير التغذية وخبير الصحة العقلية ومدير Food for the Brain، بزيادة تناولك لأحماض أوميغا 3 الدهنية.
وبشكل أكثر تحديدًا، دعا إلى نوع من أوميغا 3 يسمى حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) الذي يوجد بشكل طبيعي في الأسماك الدهنية في الماء البارد.
وأوضح: "لا يوجد دماغ لأي حيوان غير مصنوع أساسا من دهون أوميغا 3 DHA الموجودة في الأسماك الزيتية".
يقول الباحثون إنه حتى تناول حصة أو اثنتين أو ثلاث حصص من الأسماك في الأسبوع، مع وجود اثنتين على الأقل من الأسماك الزيتية، لا يوصلك إلى المدخول الأمثل.
أظهرت دراسة حديثة أجريت على ما يقرب من 5000 شخص في Biobank في المملكة المتحدة أن خطر الإصابة بالخرف ينخفض بنسبة 9% في أولئك الذين يتناولون زيوت السمك".
وللأسف، توجد أوميغا 3 DHA في نظام غذائي نباتي، حيث تحتوي الأطعمة النباتية، مثل الشيا وبذور الكتان والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن على شكل آخر من أوميغا 3 (ALA أو حمض ألفا لينولينيك) ولكن أقل من خمسة في المئة يتم تحويلها إلى DHA.
ربطت دراسات متعددة أوميغا 3 ووظيفة الدماغ، أظهرت إحداها، التي نُشرت في مجلة "Nutrients Journal" في عام 2022، أن الأشخاص الذين لديهم مستوى أعلى من DHA في الدم كانوا أقل عرضة بنسبة 49% للإصابة بمرض الزهايمر
مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.
في ورقة منفصلة، نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية في عام 2016، تناول المشاركون أحماض أوميغا 3
الدهنية المتعددة غير المشبعة بما في ذلك DHA وخضعوا للاختبارات المعرفية.
ارتبطت تركيزات أوميغا 3 بأداء أفضل في الاختبارات النفسية العصبية لوظائف الفص الجبهي لدى كبار السن من الرجال والنساء.
يشار إلى أن الأعراض الشائعة للخرف تشمل: فقدان الذاكرة، وصعوبة في التركيز، وصعوبة في القيام بمهام يومية مألوفة، المكافحة لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة، والخلط بين الزمان والمكان، وحدوث تغيرات في المزاج.