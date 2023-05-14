https://sputnikarabic.ae/20230514/بعد-فرز-97--من-الأصوات-أردوغان-يحصل-على-4956--بالانتخابات-الرئاسية-التركية-مقابل-4472-لكليجدار-1077034051.html

بعد فرز 97 % من الأصوات.. أردوغان يحصل على 49.5 % بالانتخابات الرئاسية التركية مقابل 44.79 لكليجدار

بعد فرز 97 % من الأصوات.. أردوغان يحصل على 49.5 % بالانتخابات الرئاسية التركية مقابل 44.79 لكليجدار

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة،... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T22:41+0000

2023-05-14T22:41+0000

2023-05-14T22:51+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

كمال كليجدار أوغلو

العالم

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أنقرة - سبوتنيك. وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.وبعد فرز 97.78 %من أصوات الناخبين، حصل الرئيس التركي، أردوغان، على نسبة 49.5 % من الأصوات بينما حصل منافسه كليجدار على 44.79 %، وفق قناة "تي آر تي".وكانت وكالة "الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.

https://sputnikarabic.ae/20230514/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-تركيا-1077019303.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, العالم