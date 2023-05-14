https://sputnikarabic.ae/20230514/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية--1077033766.html

دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية

دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T22:06+0000

2023-05-14T22:06+0000

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موسكو - سبوتنيك. وبيَّنت خريطة الإنذار إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعات نيكولايف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا محذرة من ضربات جوية روسية.وأكدت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية أن صافرات الإنذار قد دوت في هذه المقاطعات في الساعة 00.27 (بتوقيت موسكو).وفي وقت مبكر من صباح أمس الأحد، دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم البلاد.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230514/بعد-دوي-صافرات-الإنذار-في-عموم-أوكرانيا-انفجارات-في-مقاطعات-سومي-وخيرسون-وتشيرنوبيل-1077004469.html

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