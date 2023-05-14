https://sputnikarabic.ae/20230514/في-الذكرى-الـ-67-لتأسيسه-معلومات-عن-الجيش-المغربي-في-2023-1077019828.html

في الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023

في الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023

يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 7 بين الجيوش الأفريقية ويحتل المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T14:36+0000

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2023-05-14T14:36+0000

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أما عربيا، فيأتي الجيش المغربي في المرتبة الـ 6 حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المغربي بنحو مليار دولار، ما يجعله في المرتبة رقم 80 بين أكثر الجيوش إنفاقا في العالم.ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟يقدر عدد سكان المغرب بنحو 36.7 مليون نسمة بينهم نحو 15 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا 624 ألف نسمة تقريبا.يقدر إجمالي عدد الجيش المغربي بـ 375 ألف فرد بينهم:ما هو حجم القوة الجوية للجيش المغربي؟يمتلك الجيش المغربي قوة جوية تضم 250 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينها:ما هو حجم القوات البرية للجيش المغربي؟ما هو حجم القوة البحرية للمغرب؟تصنف القوة البحرية للمغرب في المرتبة رقم 25 عالميا، بينها 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى.ويضاف إلى ذلك، يمتلك المغرب قوة دعم لوجيستي كبيرة تشمل أسطولا تجاريا يضم 93 سفينة، إضافة إلى 7 موانئ.ويمتلك المغرب 62 مطارا وشبكة طرق تتجاوز 57 ألف كيلومترا وشبكة سكك حديدية يتجاوز طولها ألفي كيلومتر.وبمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس الجيش المغربي، فقد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بإنشاء مركز لدراسات وأبحاث الدفاع، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية لقوات البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الجزائري-يجري-تمرينا-عسكريا-بالذخيرة-الحية-1076879920.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/ملك-المغرب-يوجه-بإنشاء-مركز-لأبحاث-الدفاع-بمناسبة-الذكرى-الـ-67-لتأسيس-القوات-المسلحة-المغربية-1077013505.html

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