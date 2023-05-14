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https://sputnikarabic.ae/20230514/في-الذكرى-الـ-67-لتأسيسه-معلومات-عن-الجيش-المغربي-في-2023-1077019828.html
في الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
في الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 7 بين الجيوش الأفريقية ويحتل المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T14:36+0000
2023-05-14T14:36+0000
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أما عربيا، فيأتي الجيش المغربي في المرتبة الـ 6 حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المغربي بنحو مليار دولار، ما يجعله في المرتبة رقم 80 بين أكثر الجيوش إنفاقا في العالم.ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟يقدر عدد سكان المغرب بنحو 36.7 مليون نسمة بينهم نحو 15 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا 624 ألف نسمة تقريبا.يقدر إجمالي عدد الجيش المغربي بـ 375 ألف فرد بينهم:ما هو حجم القوة الجوية للجيش المغربي؟يمتلك الجيش المغربي قوة جوية تضم 250 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينها:ما هو حجم القوات البرية للجيش المغربي؟ما هو حجم القوة البحرية للمغرب؟تصنف القوة البحرية للمغرب في المرتبة رقم 25 عالميا، بينها 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى.ويضاف إلى ذلك، يمتلك المغرب قوة دعم لوجيستي كبيرة تشمل أسطولا تجاريا يضم 93 سفينة، إضافة إلى 7 موانئ.ويمتلك المغرب 62 مطارا وشبكة طرق تتجاوز 57 ألف كيلومترا وشبكة سكك حديدية يتجاوز طولها ألفي كيلومتر.وبمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس الجيش المغربي، فقد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بإنشاء مركز لدراسات وأبحاث الدفاع، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية لقوات البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-الجزائري-يجري-تمرينا-عسكريا-بالذخيرة-الحية-1076879920.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/ملك-المغرب-يوجه-بإنشاء-مركز-لأبحاث-الدفاع-بمناسبة-الذكرى-الـ-67-لتأسيس-القوات-المسلحة-المغربية-1077013505.html
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رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, أخبار العالم الآن

في الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023

14:36 GMT 14.05.2023
© AFP 2023الجيش المغربي
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023
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يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 7 بين الجيوش الأفريقية ويحتل المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
أما عربيا، فيأتي الجيش المغربي في المرتبة الـ 6 حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المغربي بنحو مليار دولار، ما يجعله في المرتبة رقم 80 بين أكثر الجيوش إنفاقا في العالم.
مناورات الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
الجيش الجزائري يجري تمرينا عسكريا بالذخيرة الحية
10 مايو, 13:20 GMT

ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟

يقدر عدد سكان المغرب بنحو 36.7 مليون نسمة بينهم نحو 15 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا 624 ألف نسمة تقريبا.

يقدر إجمالي عدد الجيش المغربي بـ 375 ألف فرد بينهم:

200 ألف فرد قوات عاملة.
150 ألفا قوات احتياطية.
25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.

ما هو حجم القوة الجوية للجيش المغربي؟

يمتلك الجيش المغربي قوة جوية تضم 250 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينها:
83 مقاتلة.
30 طائرة نقل عسكري.
67 طائرة تدريب.
4 طائرات مهام خاصة.
طائرتا تزود بالوقود في الجو.
64 مروحية.

ما هو حجم القوات البرية للجيش المغربي؟

ألف و761 دبابة.
31 ألفا و972 مركبة عسكرية.
453 مدفعا ذاتي الحركة.
211 مدفعا مقطورا.
48 راجمة صواريخ.

ما هو حجم القوة البحرية للمغرب؟

تصنف القوة البحرية للمغرب في المرتبة رقم 25 عالميا، بينها 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى.
ويضاف إلى ذلك، يمتلك المغرب قوة دعم لوجيستي كبيرة تشمل أسطولا تجاريا يضم 93 سفينة، إضافة إلى 7 موانئ.
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
ملك المغرب يوجه بإنشاء مركز لأبحاث الدفاع بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس القوات المسلحة المغربية
11:25 GMT
ويمتلك المغرب 62 مطارا وشبكة طرق تتجاوز 57 ألف كيلومترا وشبكة سكك حديدية يتجاوز طولها ألفي كيلومتر.
وبمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس الجيش المغربي، فقد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بإنشاء مركز لدراسات وأبحاث الدفاع، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية لقوات البلاد.
© Sputnikالدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
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