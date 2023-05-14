https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html

مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون

مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون

حافظ فريق مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T15:44+0000

2023-05-14T15:44+0000

2023-05-14T15:44+0000

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أحرز أهداف السيتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك"، كل من جوندوجان هدفين في الدقيقتين 37، 51، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 39".ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أرسنال، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 17 برصيد 32 نقطة.

https://sputnikarabic.ae/20230427/جوارديولا-بعد-الرباعية-أمام-آرسنال-السيتي-في-المكانة-التي-يريد-الوجود-بها-1076348421.html

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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, آرسنال, رياضة, منوعات