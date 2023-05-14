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https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html
مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون
مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون
حافظ فريق مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T15:44+0000
2023-05-14T15:44+0000
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أخبار الدوري الإنجليزي
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أحرز أهداف السيتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك"، كل من جوندوجان هدفين في الدقيقتين 37، 51، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 39".ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أرسنال، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 17 برصيد 32 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/جوارديولا-بعد-الرباعية-أمام-آرسنال-السيتي-في-المكانة-التي-يريد-الوجود-بها-1076348421.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, آرسنال, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, آرسنال, رياضة, منوعات

مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون

15:44 GMT 14.05.2023
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Dave Thompson
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حافظ فريق مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
أحرز أهداف السيتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك"، كل من جوندوجان هدفين في الدقيقتين 37، 51، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 39".
الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
مجتمع
غوارديولا بعد الرباعية أمام آرسنال: السيتي في المكانة التي يريد الوجود بها
27 أبريل, 07:02 GMT
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أرسنال، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 17 برصيد 32 نقطة.
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