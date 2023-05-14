https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html
مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون
مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون
حافظ فريق مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T15:44+0000
2023-05-14T15:44+0000
2023-05-14T15:44+0000
مجتمع
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أحرز أهداف السيتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك"، كل من جوندوجان هدفين في الدقيقتين 37، 51، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 39".ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أرسنال، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 17 برصيد 32 نقطة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, آرسنال, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, آرسنال, رياضة, منوعات
مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون
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حافظ فريق مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.