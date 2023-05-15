https://sputnikarabic.ae/20230515/أبو-الغيط-يحذر-من-موجات-نزوح-ولجوء-جديدة-في-المنطقة-العربية-1077073677.html
أبو الغيط يحذر من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية
أبو الغيط يحذر من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية تفرزها التحديات الخطيرة التي يتعرض لها البنيان العربي. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T16:59+0000
2023-05-15T16:59+0000
2023-05-15T16:59+0000
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جاء ذلك خلال كلمة وجهها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، المنعقد في مدينة جدة السعودية، ضمن الاستعدادات للقمة العربية العادية الـ 32، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الاثنين.ودعا أبو الغيط إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكن تخفيف معاناة الفئات الضعيفة داخل المجتمعات العربية.وقال أبو الغيط إن السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يقودان العمل العربي المشترك خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة شهدت أجواء إيجابية.ولفت الأمين العام إلى أن وفود الحكومة السورية استأنفت مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية تنفيذا للقرار، الذي أصدره وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم، الأسبوع الماضي.ولفتت الوكالة إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي من المقرر أن يناقشه القادة العرب في القمة المقبلة يتضمن الاستراتيجيات العربية في السياحة والاتصالات، إضافة إلى "الأجندة الرقمية العربية"، والعقد العربي الثاني الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230512/الجامعة-العربية-تدعو-طرفي-النزاع-في-السودان-إلى-احترام-تعهدات-إعلان-جدة-1076950104.html
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العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, جامعة الدول العربية
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, جامعة الدول العربية
أبو الغيط يحذر من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية
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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية تفرزها التحديات الخطيرة التي يتعرض لها البنيان العربي.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، المنعقد في مدينة جدة السعودية، ضمن الاستعدادات للقمة العربية العادية الـ 32، حسبما ذكرت
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الاثنين.
ودعا أبو الغيط إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية
والاجتماعية حتى يمكن تخفيف معاناة الفئات الضعيفة داخل المجتمعات العربية.
وقال أبو الغيط إن السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يقودان العمل العربي المشترك خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة شهدت أجواء إيجابية.
ولفت الأمين العام إلى أن وفود الحكومة السورية استأنفت مشاركتها في اجتماعات الجامعة
العربية تنفيذا للقرار، الذي أصدره وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم، الأسبوع الماضي.
وقال أبو الغيط: "الأجواء التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية للقمة تجدد العزيمة والعهد على تفعيل مبدأ التضامن العربي".
ولفتت الوكالة إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي من المقرر أن يناقشه القادة العرب في القمة المقبلة يتضمن الاستراتيجيات العربية
في السياحة والاتصالات، إضافة إلى "الأجندة الرقمية العربية"، والعقد العربي الثاني الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.