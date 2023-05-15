https://sputnikarabic.ae/20230515/وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-السعودية-ويؤكد-ضرورة-حشد-القوة-العربية-لمواجهة-التحديات-1077072513.html

وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية ويؤكد ضرورة حشد القوة العربية لمواجهة التحديات

وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية ويؤكد ضرورة حشد القوة العربية لمواجهة التحديات

وصل وفد سوري رسمي، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 مايو/ أيار... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T16:40+0000

2023-05-15T16:40+0000

2023-05-15T16:41+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار سوريا اليوم

جامعة الدول العربية

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075832657_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_3aee999673e3e4e32596fb26e1397522.jpg

وأفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن "الوفد السوري ضم كلا من وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان، بالإضافة إلى مدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب".وأضافت أن "الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية، كانا في استقبال الوفد السوري".وقال المقداد، في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار جدة، إن "عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك ونتطلع إلى المستقبل"، معربا عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية.كما أعرب وزير الخارجية السوري، عن "تمنياته لهذه القمة كل النجاح"، موضحا: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا".وختم المقداد بالقول: وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة، في 19 مايو الجاري.وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، سلّم الأسد الدعوة، فيما حمّل الرئيس السوري السفير السديري تحياته وشكره للملك سلمان على الدعوة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-تستأنف-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-السعودية-1076840593.html

https://sputnikarabic.ae/20230509/السعودية-تعلق-على-نجاح-سوريا-في-استعادة-مقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076829393.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم