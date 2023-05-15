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https://sputnikarabic.ae/20230515/وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-السعودية-ويؤكد-ضرورة-حشد-القوة-العربية-لمواجهة-التحديات-1077072513.html
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية ويؤكد ضرورة حشد القوة العربية لمواجهة التحديات
وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية ويؤكد ضرورة حشد القوة العربية لمواجهة التحديات
وصل وفد سوري رسمي، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 مايو/ أيار... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T16:40+0000
2023-05-15T16:41+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن "الوفد السوري ضم كلا من وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان، بالإضافة إلى مدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب".وأضافت أن "الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية، كانا في استقبال الوفد السوري".وقال المقداد، في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار جدة، إن "عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك ونتطلع إلى المستقبل"، معربا عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية.كما أعرب وزير الخارجية السوري، عن "تمنياته لهذه القمة كل النجاح"، موضحا: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا".وختم المقداد بالقول: وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة، في 19 مايو الجاري.وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، سلّم الأسد الدعوة، فيما حمّل الرئيس السوري السفير السديري تحياته وشكره للملك سلمان على الدعوة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230509/سوريا-تستأنف-عمل-بعثتها-الدبلوماسية-في-السعودية-1076840593.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/السعودية-تعلق-على-نجاح-سوريا-في-استعادة-مقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076829393.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية ويؤكد ضرورة حشد القوة العربية لمواجهة التحديات

16:40 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 16:41 GMT 15.05.2023)
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairsوصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Photo / Saudi Ministry of Foreign Affairs
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وصل وفد سوري رسمي، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 مايو/ أيار الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن "الوفد السوري ضم كلا من وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان، بالإضافة إلى مدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب".
وأضافت أن "الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية، كانا في استقبال الوفد السوري".
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وقال المقداد، في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار جدة، إن "عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك ونتطلع إلى المستقبل"، معربا عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية.
كما أعرب وزير الخارجية السوري، عن "تمنياته لهذه القمة كل النجاح"، موضحا: "نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا".
وختم المقداد بالقول:
"هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ".
وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة، في 19 مايو الجاري.
وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، سلّم الأسد الدعوة، فيما حمّل الرئيس السوري السفير السديري تحياته وشكره للملك سلمان على الدعوة.
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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.
وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.
يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
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