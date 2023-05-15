https://sputnikarabic.ae/20230515/البرهان-يقيل-وزير-الداخلية-السوداني-1077053768.html

البرهان يقيل وزير الداخلية السوداني

البرهان يقيل وزير الداخلية السوداني

أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف، عنان حامد محمد عمر، من منصبه. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T10:27+0000

2023-05-15T10:27+0000

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وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية، أن القرار تضمن كذلك تكليف الفريق شرطة حقوقي، خالد حسان محي الدين، بمهام مدير عام قوات الشرطة.يأتي ذلك بعد أن أعفى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الأحد، 4 ضباط كبار في الجيش السوداني.وأفادت وكالة السودان للأنباء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قرارا بإحالة 4 ضباط كبار في الجيش، بداية من 14 مايو/ أيار من الشهر الجاري.وذكرت الوكالة أن الضباط المحالين للتقاعد بالمعاش هم: اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبد الحميد، والعميد الركن أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب البرهان، بأنه اتخذ قرارا بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول، وعيّن مكانه برعي الصديق أحمد، دون ذكر سبب القرار.وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن، أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصّل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقّع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

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