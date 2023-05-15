https://sputnikarabic.ae/20230515/الخارجية-الروسية-ردا-على-ماكرون-خسارة-روسيا-أضغاث-أحلام-والتعاون-مع-بكين-يؤرق-باريس-1077077202.html

الخارجية الروسية ردا على ماكرون: خسارة روسيا "أضغاث أحلام" والتعاون مع بكين يؤرق باريس

الخارجية الروسية ردا على ماكرون: خسارة روسيا "أضغاث أحلام" والتعاون مع بكين يؤرق باريس

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هزيمة روسيا هو عبارة عن محاولات للتمني. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T19:46+0000

2023-05-15T19:46+0000

2023-05-15T19:46+0000

روسيا

الصين

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ورد غروشكو في بيان عبر موقع الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على ادعاءات ماكرون حول "تبعية" روسيا لجمهورية الصين الشعبية: "لقد اعتدنا منذ فترة طويلة على التصريحات المتكررة لقيادة فرنسا، وكذلك دول أخرى من تكتل التجمع الغربي حول الانتصار الوشيك والحتمي لنظام كييف وحول الاقتصاد الروسي الذي انهار عمليا في ظل عبء العقوبات، وحول العزلة الدولية المزعومة لروسيا".وأضاف غروشكو: "أصبح من الواضح أنه، تحت ضغط الواقع، انتقلت النخب السياسية في الدول الأوروبية من تلقين الدعاية لمواطنيها إلى إقناع أنفسهم بصحة مسار المواجهة لتدميرهم أسس الأمن الإقليمي والدولي".وأردف غروشكو: "إن استمرار الضخ المتهور للأسلحة من قبل نظام كييف الفاشي هو الطريقة الوحيدة لإعفاء أنفسهم من المسؤولية عن الأزمة التي أغرقوا فيها العديد من البلدان والمناطق بسياستهم الطائشة المتمثلة في تجييش الجيران ضد بعضهم البعض، بعد كل شيء، فإن رفض قصر النظر الجيوسياسي هذا سيكون بمثابة الاعتراف بأخطائهم، ولا يمكن للغرب أن يفعل ذلك".وأوضح غروشكو: "كما لا يمكنهم التخلي عن محاولاتهم التفريق بين الأصدقاء القدامى بأي وسيلة، وتأليب بعض البلدان ضد البعض الآخر، و "تكبيل أذرع" دول جنوب وشرق العالم حتى ينسوا مصالحهم الوطنية لصالح الطموحات الجيوسياسية لسادة العالم السابقين".وتابع غروشكو: "يخاف الغرب عمومًا من تشكيل نظام متعدد الأقطاب حقيقي للعلاقات الدولية يحدث أمام أعيننا مع عدد من المراكز المستقلة، بما في ذلك روسيا والصين".وختم غروشكو: "ومن هنا كانت المحاولات بكل الوسائل لإيقاف أو أقله كبح هذه العملية (النظام المتعدد)، ومع ذلك، في الصورة الناشئة للعالم سيتعين على ماكرون، مثل غيره من قادة الغرب، أن يتصالح مع واقع العلاقات القوية والمتساوية والاحترام المتبادل بين موسكو وبكين".

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