عربي
https://sputnikarabic.ae/20230515/الكويت-تعلن-تعرض-مقر-سكن-رئيس-المكتب-العسكري-بسفارتها-في-الخرطوم-للاقتحام-والتخريب-1077079051.html
الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب
الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الاثنين، "تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T20:28+0000
2023-05-15T20:28+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d393324f989f37c49935cd4b48aa4bc6.jpg
وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إنها "تدين وتستنكر الإعتداء الذي تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها".واعتبرت الوزارة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأردنية، "تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب".وأعربت الخارجية الأردنية، في بيان لها، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".وأكد البيان، "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، بينما دفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياه من السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الكويت-تعلن-تنفيذ-عملية-إجلاء-طارئة-لمواطنيها-العالقين-في-السودان-1076187386.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_216:0:1995:1334_1920x0_80_0_0_4368d47fa736dcae21554be94648547a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب

20:28 GMT 15.05.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الاثنين، "تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب".
وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إنها "تدين وتستنكر الإعتداء الذي تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها".
واعتبرت الوزارة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأردنية، "تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب".
وأعربت الخارجية الأردنية، في بيان لها، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
الكويت تعلن تنفيذ عملية إجلاء طارئة لمواطنيها العالقين في السودان
22 أبريل, 16:00 GMT
وأكد البيان، "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، بينما دفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياه من السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала