https://sputnikarabic.ae/20230515/الكويت-تعلن-تعرض-مقر-سكن-رئيس-المكتب-العسكري-بسفارتها-في-الخرطوم-للاقتحام-والتخريب-1077079051.html

الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب

الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الاثنين، "تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب". 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T20:28+0000

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وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إنها "تدين وتستنكر الإعتداء الذي تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها".واعتبرت الوزارة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأردنية، "تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب".وأعربت الخارجية الأردنية، في بيان لها، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".وأكد البيان، "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، بينما دفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياه من السودان.

https://sputnikarabic.ae/20230422/الكويت-تعلن-تنفيذ-عملية-إجلاء-طارئة-لمواطنيها-العالقين-في-السودان-1076187386.html

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