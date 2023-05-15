https://sputnikarabic.ae/20230515/تجمع-العاملين-بقطاع-النفط-السوداني-يناشد-الجيش-والدعم-السريع-بالرجوع-لصوت-العقل-وإنهاء-الحرب-1077074035.html

تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني يناشد الجيش والدعم السريع "بالرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب"

تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني يناشد الجيش والدعم السريع "بالرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب"

ناشد تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، "بالرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب" والابتعاد عن تدمير المنشآت خاصةً النفطية على... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T17:18+0000

2023-05-15T17:18+0000

2023-05-15T17:18+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2821989b67358f2f9a37ccea3d1249a7.jpg

وقال التجمع، في بيان، عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "عمليات التخريب طالت مباني وزارة الطاقة والنفط ومباني شركة سودابت، بعد اقتحامها بواسطة قوات تابعة للدعم السريع، كما تعرض مبنى رئاسة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول لقذيفة أدت لإحداث خسائر بالغة".واتهم البيان، "قوات الدعم السريع بالسيطرة على بعض محطات الضخ التي تتبع لشركة بتروانرجي والقيان بتهديد وترويع العاملين فيها بالأسلحة النارية قُبيل إجلائهم".وقال تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني، إن "مصفاة الخرطوم ما زالت تحت سيطرة قوات مليشيا الدعم السريع، والتي تمنع انسياب المواد البترولية وتوزيعها مما خلق أزمات بالغة في التعقيد على إمتداد البلاد "، حسب قول البيان.وختم التجمع، بيانه، بالدعوة إلى "وقف الحرب فورا حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة أراضي السودان، والعمل على العودة للعملية السياسية التي تمهد للانتقال المدني الديمقراطي ولبناء جيش وطني واحد يلبي تطلعات الشعب في حماية الدستور والحدود".وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن، أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقّع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

https://sputnikarabic.ae/20230515/منظمات-المجتمع-المدني-لـسبوتنيك-نحذر-من-كارثة-إنسانية-في-السودان-ونوجه-نداء-عاجلا-صور-وفيديو-1077062193.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/-676-قتيلا-على-الأقل-حصيلة-ضحايا-الاشتباكات-في-السودان-1077022045.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي