https://sputnikarabic.ae/20230515/رئيس-الأركان-المشتركة-لكوريا-الجنوبية-ناقش-سبل-تعزيز-التعاون-الدفاعي-لبلاده-مع-أبوظبي-ومسقط-1077079416.html
رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يناقش سبل تعزيز التعاون الدفاعي لبلاده مع أبوظبي ومسقط
رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يناقش سبل تعزيز التعاون الدفاعي لبلاده مع أبوظبي ومسقط
اختتم رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، كيم سونغ-كيوم، زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اليوم الاثنين، 15 مايو/ أيار. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T20:35+0000
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، فإن "كيوم"، زار أبو ظبي ومسقط لمدة 5 أيام تنتهي اليوم الاثنين، "حيث أعرب عن امتنانه للدعم النشط لـ "عملية الوعد" لإجلاء الكوريين الجنوبيين من السودان الشهر الماضي".وفي أبو ظبي، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية بنائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية أحمد بن طحنون آل نهيان، حيث ناقش الجانبان "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين وتعزيز التعاون في صناعة الدفاع".وأوضحت الوكالة أن الضيف الكوري الجنوبي زار وحدة "أخ" العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات لتشجيع الجنود.ووفقا للوكالة الكورية، فقد "شجع كيم جنود وحدة "تشيونغ هيه" التي تقوم بمهامها في خليج عدن قبالة الساحل الصومالي".يشار إلى أن العلاقة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج تشهد تناميا في مجالات مختلفة، عسكرية وسياسية واقتصادية.طالع أيضا: الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة
https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-كوريا-الجنوبية-يخطط-لإبرام-صفقات-عسكرية-وتعزيز-التعاون-الدفاعي-مع-الإمارات-1072307863.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان
رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يناقش سبل تعزيز التعاون الدفاعي لبلاده مع أبوظبي ومسقط
20:35 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 20:40 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
اختتم رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، كيم سونغ-كيوم، زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اليوم الاثنين، 15 مايو/ أيار.
ووفقا لوكالة
يونهاب الكورية، فإن "كيوم"، زار أبو ظبي ومسقط لمدة 5 أيام تنتهي اليوم الاثنين، "حيث أعرب عن امتنانه للدعم النشط لـ "عملية الوعد" لإجلاء الكوريين الجنوبيين من السودان الشهر الماضي".
وفي أبو ظبي، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية بنائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية أحمد بن طحنون آل نهيان، حيث ناقش الجانبان "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين وتعزيز التعاون
في صناعة الدفاع".
وأوضحت الوكالة أن الضيف الكوري الجنوبي زار وحدة "أخ" العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في الإمارات لتشجيع الجنود.
وفي زيارته للعاصمة العمانية مسقط، التقى "كيوم"، مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، حيث تناولت مباحثاتهما مناقشة سبل توسيع التبادل والتعاون.
ووفقا للوكالة الكورية، فقد "شجع كيم جنود وحدة "تشيونغ هيه" التي تقوم بمهامها في خليج عدن قبالة الساحل الصومالي".
يشار إلى أن العلاقة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج تشهد تناميا في مجالات مختلفة، عسكرية وسياسية واقتصادية.