https://sputnikarabic.ae/20230515/نتنياهو-رسالتنا-وصلت-إلى-غزة-ولأي-شخص-يأتي-لإيذائنا-1077063748.html
نتنياهو: رسالتنا وصلت إلى غزة ولأي شخص يأتي لإيذائنا
نتنياهو: رسالتنا وصلت إلى غزة ولأي شخص يأتي لإيذائنا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "رسالتنا وصلت إلى غزة وإلى أي شخص يأتي لإيذائنا". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T14:15+0000
2023-05-15T14:15+0000
2023-05-15T14:15+0000
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وأضاف نتنياهو خلال اجتماع له مع حزب الليكود: "نحن نغير ميزان الردع، وأي شخص يخطط لمهاجمتنا، سيفهم الآن بشكل أفضل معنى دمه مهدور"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وفي العاشرة من مساء السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أهدافا-في-قطاع-غزة-ردا-على-إطلاق-صاروخ-1077025955.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو: رسالتنا وصلت إلى غزة ولأي شخص يأتي لإيذائنا
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "رسالتنا وصلت إلى غزة وإلى أي شخص يأتي لإيذائنا".
وأضاف نتنياهو خلال اجتماع له مع حزب الليكود: "نحن نغير ميزان الردع، وأي شخص يخطط لمهاجمتنا، سيفهم الآن بشكل أفضل معنى دمه مهدور"، حسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي العاشرة من مساء السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي
" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.