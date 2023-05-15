https://sputnikarabic.ae/20230515/وكالة-وفد-برلماني-إيراني-يتوجه-إلى-البحرين-1077065334.html

وكالة: وفد برلماني إيراني يتوجه إلى البحرين

وكالة: وفد برلماني إيراني يتوجه إلى البحرين

توجه وفد برلماني إيراني، اليوم الاثنين، برئاسة عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علي علي زاده، إلى العاصمة البحرينية، المنامة. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T14:39+0000

2023-05-15T14:39+0000

2023-05-15T14:39+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "وفدًا برلمانيًا إيرانيًا برئاسة علي زاده، توجه إلى المنامة للمشاركة في لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية".وتشارك 21 دولة آسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية في المنامة، أبرزها الصين والهند وروسيا والسعودية وتركيا وباكستان وكازاخستان وإندونيسيا والعراق والإمارات.ويناقش اجتماع المنامة قضايا مثل الطاقة والمياه والعمل والفقر والغذاء والتعليم والبيئة والصحة، ويقدم المشاركون في هذا الاجتماع مقترحاتهم وحلولهم لتنمية دول الجمعية البرلمانية الآسيوية في مختلف المجالات.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن الشهر الماضي، أن وفدا فنيا إيرانيا زار البحرين مؤخرا لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية الإيرانية لدى البحرين.وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "هناك وفدان زارا البحرين، أحدهما وفد فني لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية، ووفد آخر برلماني زار البحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ووجدنا تعاونا جيدا من جانب المسؤولين في الطرف البحريني".وأضاف المتحدث أن "الحوارات التي أجريت في البحرين كانت إيجابية، وأظهرت حسن نوايا الطرفين وننتظر حدوث تطورات إيجابية".ومن المرتقب أن تعيد إيران علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي لمستوياتها الطبيعية، وذلك بعد اتفاق طهران والرياض، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

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