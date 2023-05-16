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السلطات السعودية تعلن عن قرار جديد بخصوص موسم الحج
السلطات السعودية تعلن عن قرار جديد بخصوص موسم الحج
أعلنت السلطات السعودية المختصة أنها بدأت في تتنفيذ القرارات التي تنظم عملية الحج لهذا الموسم، ابتداءً من أمس. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T14:56+0000
2023-05-16T14:56+0000
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ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت أنها بدأت تنفيذ التعليمات المنظمة للحج، ومنها عدم دخول مكة إلا بتصريح.ولفتت المديرية إلى أنها شرعت بالفعل في تلقي "طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ".وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة جاءت من قبيل التسهيل على الراغبين "واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد"، لافتةً إلى أن منصة أبشر "تتيح تصاريح لأفراد العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح، دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت".طالع أيضا: قرار جديد بخصوص التصاريح الخاصة بسكن الحجاج في مكة
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, مكة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, مكة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السلطات السعودية تعلن عن قرار جديد بخصوص موسم الحج

14:56 GMT 16.05.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirشهر رمضان المبارك في مكة، المملكة العربية السعودية
شهر رمضان المبارك في مكة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
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أعلنت السلطات السعودية المختصة أنها بدأت في تتنفيذ القرارات التي تنظم عملية الحج لهذا الموسم، ابتداءً من أمس.
ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت أنها بدأت تنفيذ التعليمات المنظمة للحج، ومنها عدم دخول مكة إلا بتصريح.
ولفتت المديرية إلى أنها شرعت بالفعل في تلقي "طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ".
وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة جاءت من قبيل التسهيل على الراغبين "واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد"، لافتةً إلى أن منصة أبشر "تتيح تصاريح لأفراد العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح، دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت".
طالع أيضا: قرار جديد بخصوص التصاريح الخاصة بسكن الحجاج في مكة
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