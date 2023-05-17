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الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني يعيش اليوم الذل والهوان
الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني يعيش اليوم الذل والهوان
قال مساعد القائد العام للشؤون الإستراتيجية بالجيش الإيراني، اللواء مصطفى إيزدي، اليوم الأربعاء، إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم الذل والهوان". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T04:21+0000
2023-05-17T05:06+0000
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وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأربعاء، أن تصريحات اللواء إيزدي جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى "شهداء مدينة مهاباد" بمحافظة أصفهان وسط إيران.وذكر القائد العسكري الإيراني أن "العدو اليوم قد أدرك أنه غير قادر على اتخاذ إجراءات ضد الشعب الإيراني في المجال العسكري، ولهذا السبب دخل الفضاء السيبراني لإثارة الشكوك بين أفراد المجتمع".وأكد اللواء مصطفى إيزدي أن "الثورة الإسلامية تسببت في إذلال الإمبريالية الأمريكية في المنطقة وتحرك القائد العظيم الشهيد الحاج قاسم سليماني في منطقة المقاومة، وحقق الله انتصارات عظيمة للجمهورية الإسلامية".وجدد القائد العسكري الإيراني التأكيد أن كلا من أمريكا وإسرائيل عدو لبلاده، مشيرا إلى أنه "اليوم تفرض أمريكا على شعبنا أقسى العقوبات التي هي السبب في الكثير من المشكلات".ويوم السبت الماضي، شدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، على أن إيران "تدعم ‏محور المقاومة الفلسطينية حتى تزول إسرائيل بشكل كامل".‏جاء ذلك خلال كلمة لإسماعيل قآني، خلال الاحتفال بالمراسم السنوية الـ14 "لأدب الجهاد والمقاومة"، وذكرى تأسيس قوات فرقة "فاطميون" للدفاع عن المقدسات، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الشباب الفلسطينيين ينفذون في بعض الأيام 30 عملية في الضفة الغربية، مؤكدا أن "مراكز أبحاث الأعداء تعترف أيضا بأن المقاومة أصبحت معيار النجاح، على العكس من الماضي عندما كانت تعتبر الأسلحة والمعدات معيار النجاح".
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الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني يعيش اليوم الذل والهوان

04:21 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 17.05.2023)
© AFP 2023 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / -
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قال مساعد القائد العام للشؤون الإستراتيجية بالجيش الإيراني، اللواء مصطفى إيزدي، اليوم الأربعاء، إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم الذل والهوان".
وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأربعاء، أن تصريحات اللواء إيزدي جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى "شهداء مدينة مهاباد" بمحافظة أصفهان وسط إيران.
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وذكر القائد العسكري الإيراني أن "العدو اليوم قد أدرك أنه غير قادر على اتخاذ إجراءات ضد الشعب الإيراني في المجال العسكري، ولهذا السبب دخل الفضاء السيبراني لإثارة الشكوك بين أفراد المجتمع".
وأكد اللواء مصطفى إيزدي أن "الثورة الإسلامية تسببت في إذلال الإمبريالية الأمريكية في المنطقة وتحرك القائد العظيم الشهيد الحاج قاسم سليماني في منطقة المقاومة، وحقق الله انتصارات عظيمة للجمهورية الإسلامية".
وجدد القائد العسكري الإيراني التأكيد أن كلا من أمريكا وإسرائيل عدو لبلاده، مشيرا إلى أنه "اليوم تفرض أمريكا على شعبنا أقسى العقوبات التي هي السبب في الكثير من المشكلات".
ويوم السبت الماضي، شدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، على أن إيران "تدعم ‏محور المقاومة الفلسطينية حتى تزول إسرائيل بشكل كامل".‏
جاء ذلك خلال كلمة لإسماعيل قآني، خلال الاحتفال بالمراسم السنوية الـ14 "لأدب الجهاد والمقاومة"، وذكرى تأسيس قوات فرقة "فاطميون" للدفاع عن المقدسات، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتابع مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الشباب الفلسطينيين ينفذون في بعض الأيام 30 عملية في الضفة الغربية، مؤكدا أن "مراكز أبحاث الأعداء تعترف أيضا بأن المقاومة أصبحت معيار النجاح، على العكس من الماضي عندما كانت تعتبر الأسلحة والمعدات معيار النجاح".
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