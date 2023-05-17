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المغرب يكشف عن تشكيل مجموعة صداقة مع إسرائيل في مجلس النواب
المغرب يكشف عن تشكيل مجموعة صداقة مع إسرائيل في مجلس النواب
أعلن مجلس النواب المغربي عن "تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية". 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T07:53+0000
2023-05-17T07:53+0000
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وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن مجلس النواب نشر أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها"، مؤكدةً أن المجموعة "يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لكتلة حزب الاتحاد الدستوري النيابية".وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" أصدرت بيانا انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، متهمةً الوزير بالدفاع عن إسرائيل "في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية" دون التنديد بممارساتها في فلسطين.من جانبه، أصدر الديوان الملكي المغربي بيانا للرد فيه على ما قال إنها "بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة" الصادرة عن حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة المملكة بإسرائيل.وقال البيان إن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، جرى في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك".وأواخر 2020، استأنف المغرب علاقته بإسرائيل والتي قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، ومنذ ذلك الحين وقّع البلدان اتفاقات في مجالات مختلفة أبرزها المجال الأمني والعسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230302/وزير-الخارجية-المغربي-يكشف-عن-تعاون-بين-بلاده-وإسرائيل-والمفوضية-الأوروبية-1074229227.html
https://sputnikarabic.ae/20230106/هل-تلبي-إسرائيل-شروط-المغرب-من-أجل-علاقات-كاملة-1071996131.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي

المغرب يكشف عن تشكيل مجموعة صداقة مع إسرائيل في مجلس النواب

07:53 GMT 17.05.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلن مجلس النواب المغربي عن "تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية".
وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن مجلس النواب نشر أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها"، مؤكدةً أن المجموعة "يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لكتلة حزب الاتحاد الدستوري النيابية".
وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.
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وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" أصدرت بيانا انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، متهمةً الوزير بالدفاع عن إسرائيل "في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية" دون التنديد بممارساتها في فلسطين.
من جانبه، أصدر الديوان الملكي المغربي بيانا للرد فيه على ما قال إنها "بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة" الصادرة عن حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة المملكة بإسرائيل.
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وقال البيان إن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، جرى في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك".
وأواخر 2020، استأنف المغرب علاقته بإسرائيل والتي قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، ومنذ ذلك الحين وقّع البلدان اتفاقات في مجالات مختلفة أبرزها المجال الأمني والعسكري.
بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب - سبوتنيك عربي
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بعد عامين على تطبيع العلاقات... أوجه التعاون بين إسرائيل والمغرب
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19 فبراير, 15:33 GMT
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