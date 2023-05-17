https://sputnikarabic.ae/20230517/وزير-الاقتصاد-الإيراني-نتفاوض-مع-نظيري-السعودي-بشأن-مشاريع-استثمارية-في-مجال-النفط-والغاز-1077125437.html
وزير الاقتصاد الإيراني: نتفاوض مع نظيري السعودي بشأن مشاريع استثمارية في مجال النفط والغاز
وزير الاقتصاد الإيراني: نتفاوض مع نظيري السعودي بشأن مشاريع استثمارية في مجال النفط والغاز
صرح وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى مباحثات مع نظيره السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال زيارته الأخيرة إلى جدة. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T08:04+0000
2023-05-17T08:04+0000
2023-05-17T08:04+0000
أخبار ايران اليوم
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:121:2803:1698_1920x0_80_0_0_ebfa7e15fde5bee4c2952cd78df0bf3b.jpg
وقال خاندوزي: "أجريت مباحثات مع نظيري السعودي بشأن مشاريع الاستثمار في النفط والغاز، ونأمل أن تؤدي المحادثات إلى تطورات إيجابية في هذا المجال".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الحكومة الإيرانية في بيان إن "وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي. وستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين، والكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية من أهم أهداف هذه الزيارة".وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي أدت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.طالع أيضا: نتنياهو يحذر السعودية من "تبعات" إعادة علاقاتها مع إيران
https://sputnikarabic.ae/20230513/وزير-الاقتصاد-الإيراني-من-السعودية-حكومتنا-ترحب-بتوثيق-العلاقات-مع-الجيران-والدول-العربية-1076983157.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_afb22d464c4a6891cf1b493efac0232e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ايران اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار ايران اليوم, السعودية, العالم العربي
وزير الاقتصاد الإيراني: نتفاوض مع نظيري السعودي بشأن مشاريع استثمارية في مجال النفط والغاز
تابعنا عبر
صرح وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى مباحثات مع نظيره السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال زيارته الأخيرة إلى جدة.
وقال خاندوزي: "أجريت مباحثات مع نظيري السعودي بشأن مشاريع الاستثمار في النفط والغاز، ونأمل أن تؤدي المحادثات إلى تطورات إيجابية في هذا المجال".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الحكومة الإيرانية في بيان إن "وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي. وستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين، والكلمات التي ستلقى في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية من أهم أهداف هذه الزيارة".
وأضافت الحكومة الإيرانية: "هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير بين البلدين على استعادة العلاقات".
وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة
.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين
، التي أدت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية
بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.