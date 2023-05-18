https://sputnikarabic.ae/20230518/أنطونوف-يرد-على-دعوة-الاستخبارات-الأمريكية-للروس-بـتبادل-المعلومات-1077154970.html
أنطونوف يرد على دعوة الاستخبارات الأمريكية للروس بـ"تبادل المعلومات"
أنطونوف يرد على دعوة الاستخبارات الأمريكية للروس بـ"تبادل المعلومات"
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن دعوة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) للروس لمشاركة المعلومات الحساسة ليست إلا استفزازًا جديدًا،... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T01:17+0000
2023-05-18T01:17+0000
2023-05-18T01:17+0000
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وصرح أنتونوف بأنها "ليست أول استفزاز صارخ للخدمات الأمريكية الخاصة"، معلقًا على فيديو لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يدعو فيه الروس لمشاركة المعلومات الحساسة.وأشار أنتونوف إلى أن الغرب يحاول زرع الفوضى في المجتمع الروسي، بعد فشل "حملة الحصار السريع" والتفهم لعدم قدرة الغرب على تحقيق الهزيمة العسكرية لروسيا.وأكد السفير الروسي أن:وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قناة تيليغرام حيث نشرت فيديو ترويجي باللغة الروسية. وفي المنشور الذي يلي الفيديو، يذكر أن الوكالة تهتم بالمعلومات، بما في ذلك "الاقتصاد أو القيادة العليا" في روسيا.وفي منشور آخر، تقول الوكالة الأمريكية أنها "تنشأ لأول مرة وجودًا على تيليغرام للتواصل مع أولئك الذين يشعرون بالضرورة للتفاعل مع وكالة الاستخبارات المركزية".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موظفي الاستخبارات الأمريكية المشاركين في هذا المشروع قالوا إنهم يرغبون في الحصول على "المعلومات التي تحتاجها الولايات المتحدة" من الروس.وفيما يتعلق بالقناة التيلغرام التي أنشأتها الوكالة ومحاولتها تجنيد الروس، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الاستخبارات الأمريكية وغيرها من الجهات الاستخباراتية الغربية لا تزال نشطة على أراضي روسيا، وأعرب عن ثقته في أن الجهات الاستخباراتية الروسية تراقب هذا المجال أيضًا بشكل مناسب.
https://sputnikarabic.ae/20230504/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-لا-تستطيع-مواجهة-التفوق-الروسي-دون-الدعم-الغربي--1076674532.html
https://sputnikarabic.ae/20210728/الكرملين-الاستخبارات-الأمريكية-تنشط-في-بلادنا-وهذا-أمر-يقلقنا-1049686711.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أنطونوف يرد على دعوة الاستخبارات الأمريكية للروس بـ"تبادل المعلومات"
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أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن دعوة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) للروس لمشاركة المعلومات الحساسة ليست إلا استفزازًا جديدًا، حيث يتعلق الأمر بحملة منسقة ضمن الحرب الهجينية ضد روسيا.
وصرح أنتونوف بأنها "ليست أول استفزاز صارخ للخدمات الأمريكية الخاصة"، معلقًا على فيديو لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يدعو فيه الروس لمشاركة المعلومات الحساسة.
وأشار أنتونوف إلى أن الغرب يحاول زرع الفوضى في المجتمع الروسي، بعد فشل "حملة الحصار السريع"
والتفهم لعدم قدرة الغرب على تحقيق الهزيمة العسكرية لروسيا.
"الأمر يتعلق بحملة منسقة في إطار الحرب الهجينية المفتوحة ضد روسيا".
وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قناة تيليغرام حيث نشرت فيديو ترويجي باللغة الروسية. وفي المنشور الذي يلي الفيديو، يذكر أن الوكالة تهتم بالمعلومات، بما في ذلك "الاقتصاد أو القيادة العليا" في روسيا.
وفي منشور آخر، تقول الوكالة الأمريكية أنها "تنشأ لأول مرة وجودًا على تيليغرام للتواصل مع أولئك الذين يشعرون بالضرورة للتفاعل مع وكالة الاستخبارات المركزية".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موظفي الاستخبارات الأمريكية المشاركين في هذا المشروع قالوا إنهم يرغبون في الحصول على "المعلومات التي تحتاجها الولايات المتحدة" من الروس.
وفيما يتعلق بالقناة التيلغرام التي أنشأتها الوكالة ومحاولتها تجنيد الروس، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الاستخبارات الأمريكية وغيرها من الجهات الاستخباراتية الغربية لا تزال نشطة على أراضي روسيا
، وأعرب عن ثقته في أن الجهات الاستخباراتية الروسية تراقب هذا المجال أيضًا بشكل مناسب.