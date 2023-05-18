عربي
صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230518/أنطونوف-يرد-على-دعوة-الاستخبارات-الأمريكية-للروس-بـتبادل-المعلومات-1077154970.html
أنطونوف يرد على دعوة الاستخبارات الأمريكية للروس بـ"تبادل المعلومات"
أنطونوف يرد على دعوة الاستخبارات الأمريكية للروس بـ"تبادل المعلومات"
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن دعوة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) للروس لمشاركة المعلومات الحساسة ليست إلا استفزازًا جديدًا،... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T01:17+0000
2023-05-18T01:17+0000
أنطونوف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
وصرح أنتونوف بأنها "ليست أول استفزاز صارخ للخدمات الأمريكية الخاصة"، معلقًا على فيديو لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يدعو فيه الروس لمشاركة المعلومات الحساسة.وأشار أنتونوف إلى أن الغرب يحاول زرع الفوضى في المجتمع الروسي، بعد فشل "حملة الحصار السريع" والتفهم لعدم قدرة الغرب على تحقيق الهزيمة العسكرية لروسيا.وأكد السفير الروسي أن:وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قناة تيليغرام حيث نشرت فيديو ترويجي باللغة الروسية. وفي المنشور الذي يلي الفيديو، يذكر أن الوكالة تهتم بالمعلومات، بما في ذلك "الاقتصاد أو القيادة العليا" في روسيا.وفي منشور آخر، تقول الوكالة الأمريكية أنها "تنشأ لأول مرة وجودًا على تيليغرام للتواصل مع أولئك الذين يشعرون بالضرورة للتفاعل مع وكالة الاستخبارات المركزية".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موظفي الاستخبارات الأمريكية المشاركين في هذا المشروع قالوا إنهم يرغبون في الحصول على "المعلومات التي تحتاجها الولايات المتحدة" من الروس.وفيما يتعلق بالقناة التيلغرام التي أنشأتها الوكالة ومحاولتها تجنيد الروس، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الاستخبارات الأمريكية وغيرها من الجهات الاستخباراتية الغربية لا تزال نشطة على أراضي روسيا، وأعرب عن ثقته في أن الجهات الاستخباراتية الروسية تراقب هذا المجال أيضًا بشكل مناسب.
https://sputnikarabic.ae/20230504/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-أوكرانيا-لا-تستطيع-مواجهة-التفوق-الروسي-دون-الدعم-الغربي--1076674532.html
https://sputnikarabic.ae/20210728/الكرملين-الاستخبارات-الأمريكية-تنشط-في-بلادنا-وهذا-أمر-يقلقنا-1049686711.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أنطونوف يرد على دعوة الاستخبارات الأمريكية للروس بـ"تبادل المعلومات"

01:17 GMT 18.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن دعوة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) للروس لمشاركة المعلومات الحساسة ليست إلا استفزازًا جديدًا، حيث يتعلق الأمر بحملة منسقة ضمن الحرب الهجينية ضد روسيا.
وصرح أنتونوف بأنها "ليست أول استفزاز صارخ للخدمات الأمريكية الخاصة"، معلقًا على فيديو لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يدعو فيه الروس لمشاركة المعلومات الحساسة.
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مديرة الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا لا تستطيع مواجهة التفوق الروسي دون الدعم الغربي
4 مايو, 15:01 GMT
وأشار أنتونوف إلى أن الغرب يحاول زرع الفوضى في المجتمع الروسي، بعد فشل "حملة الحصار السريع" والتفهم لعدم قدرة الغرب على تحقيق الهزيمة العسكرية لروسيا.
وأكد السفير الروسي أن:
"الأمر يتعلق بحملة منسقة في إطار الحرب الهجينية المفتوحة ضد روسيا".
وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قناة تيليغرام حيث نشرت فيديو ترويجي باللغة الروسية. وفي المنشور الذي يلي الفيديو، يذكر أن الوكالة تهتم بالمعلومات، بما في ذلك "الاقتصاد أو القيادة العليا" في روسيا.
وفي منشور آخر، تقول الوكالة الأمريكية أنها "تنشأ لأول مرة وجودًا على تيليغرام للتواصل مع أولئك الذين يشعرون بالضرورة للتفاعل مع وكالة الاستخبارات المركزية".
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2021
الكرملين: الاستخبارات الأمريكية تنشط في بلادنا وهذا أمر يقلقنا
28 يوليو 2021, 12:03 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موظفي الاستخبارات الأمريكية المشاركين في هذا المشروع قالوا إنهم يرغبون في الحصول على "المعلومات التي تحتاجها الولايات المتحدة" من الروس.
وفيما يتعلق بالقناة التيلغرام التي أنشأتها الوكالة ومحاولتها تجنيد الروس، أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الاستخبارات الأمريكية وغيرها من الجهات الاستخباراتية الغربية لا تزال نشطة على أراضي روسيا، وأعرب عن ثقته في أن الجهات الاستخباراتية الروسية تراقب هذا المجال أيضًا بشكل مناسب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала