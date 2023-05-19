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إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-انفجارات-في-منطقتي-تشيرنيهيف-وجيتومير-بأوكرانيا-1077237665.html
إعلام: انفجارات في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير بأوكرانيا
إعلام: انفجارات في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مناطق تشيرنيهيف وجيتومير في أوكرانيا. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T22:23+0000
2023-05-19T22:30+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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وذكر موقع "سترانا" الأوكراني في قناته على موقع تيليغرام: "سماع دوي انفجارات في مناطق تشيرنيهيف وجيتومير".وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-1077237476.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلام: انفجارات في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير بأوكرانيا

22:23 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 22:30 GMT 19.05.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مناطق تشيرنيهيف وجيتومير في أوكرانيا.
وذكر موقع "سترانا" الأوكراني في قناته على موقع تيليغرام: "سماع دوي انفجارات في مناطق تشيرنيهيف وجيتومير".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
21:57 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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