https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-الأوكرانية-1077237476.html
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
أعلنت إدارة العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة التأهب الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T21:57+0000
2023-05-19T21:57+0000
2023-05-19T22:03+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا للرسالة المنشورة في قناة التيليغرام التابعة للإدارة: "تنبيه! تم إعلان إنذار جوي في كييف"،بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان إنذار جوي أيضًا في مناطق كييف وتشيرنيهيف في البلاد.وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الأوكرانية-تقصف-ماريوبول-بـ-4-صواريخ-بعيدة-المدى--1077237074.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
21:57 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت إدارة العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة التأهب الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.
ووفقًا للرسالة المنشورة في قناة التيليغرام التابعة للإدارة: "تنبيه! تم إعلان إنذار جوي في كييف"،
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان إنذار جوي أيضًا في مناطق كييف وتشيرنيهيف في البلاد.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك
وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.