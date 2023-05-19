https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الأوكرانية-تقصف-ماريوبول-بـ-4-صواريخ-بعيدة-المدى--1077237074.html
القوات الأوكرانية تقصف ماريوبول بـ 4 صواريخ بعيدة المدى
القوات الأوكرانية تقصف ماريوبول بـ 4 صواريخ بعيدة المدى
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المرتبطة بأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ بعيدة... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T21:48+0000
2023-05-19T21:48+0000
2023-05-19T21:56+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الممثلية في قناة التيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه ماريوبول من الاتجاه الشمالي الغربي في الساعة 21:20 (بتوقيت موسكو)، حيث تم إطلاق أربعة صواريخ بعيدة المدى".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلان-حالة-التأهب-من-غارات-جوية-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا--1077237040.html
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أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف ماريوبول بـ 4 صواريخ بعيدة المدى
21:48 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم العسكرية المرتبطة بأوكرانيا بأن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ بعيدة المدى على ماريوبول مساء الجمعة في تمام الساعة 21:20 بتوقيت موسكو.
وجاء في بيان الممثلية في قناة التيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه ماريوبول من الاتجاه الشمالي الغربي في الساعة 21:20 (بتوقيت موسكو)، حيث تم إطلاق أربعة صواريخ بعيدة المدى".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.