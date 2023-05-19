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البرهان يعين نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية
البرهان يعين نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، تعيين نائبا ومساعدين جدد له في القيادة العامة... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T16:30+0000
2023-05-19T16:30+0000
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وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها: "أصدر القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة".يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بإعفاء الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، فيما أصدر مرسوما دستوريا آخر بتكليف، مالك عقار، نائبا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.وتدور منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر شهر.وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الصحة-العالمية-مقتل-أكثر-من-700-وإصابة-5300-بعد-مرور-شهر-من-الصراع-في-السودان-1077221129.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, الأخبار

البرهان يعين نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

16:30 GMT 19.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، تعيين نائبا ومساعدين جدد له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها: "أصدر القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة".
يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بإعفاء الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، فيما أصدر مرسوما دستوريا آخر بتكليف، مالك عقار، نائبا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وتدور منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
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وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر شهر.
وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
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