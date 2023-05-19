https://sputnikarabic.ae/20230519/البرهان-يعين-نائبا-ومساعدين-له-في-القيادة-العامة-للقوات-المسلحة-السودانية-1077227912.html

البرهان يعين نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

البرهان يعين نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، تعيين نائبا ومساعدين جدد له في القيادة العامة... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T16:30+0000

2023-05-19T16:30+0000

2023-05-19T16:30+0000

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وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها: "أصدر القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة".يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بإعفاء الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، فيما أصدر مرسوما دستوريا آخر بتكليف، مالك عقار، نائبا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.وتدور منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر شهر.وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

https://sputnikarabic.ae/20230519/الصحة-العالمية-مقتل-أكثر-من-700-وإصابة-5300-بعد-مرور-شهر-من-الصراع-في-السودان-1077221129.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, الأخبار