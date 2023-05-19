https://sputnikarabic.ae/20230519/الدفاع-الروسية-تدمير-ردارين-أمريكيين-وإسقاط-10-مسيرات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1077215931.html
الدفاع الروسية: تدمير ردارين أمريكيين وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: تدمير ردارين أمريكيين وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية على اتجاه أرتيوموفسك، دمرت ردارين مضادين للبطارية أمريكيي الصنع. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T12:27+0000
2023-05-19T12:27+0000
2023-05-19T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأضافت وزارة الدفاع: " خلال الـ 24 الساعة الماضية، تقاتل القوات الهجومية في الجزء الغربي من المدينة في اتجاه أرتيوموفسك، وصدت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" هجمات العدو".وتابع البيان: "ضربت القوات الجوية والمدفعية الروسية القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كالينوفكا وتشاسوف يار وكراسني".وقالت وزارة الدفاع في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذ الطيران الجوي 5 طلعات جوية في المنطقة، ونفذت المدفعية 68 عملية إطلاق نار".وبحسب البيان: "نتيجة الضربات، تم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربتي مشاة، وناقلة جند مدرعة، وثلاث شاحنات "بيك آب"، بالأضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزدياكا".وأضافت وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي الروسي 10 مسيرات أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان: " تم اعتراض 7 صواريخ من طراز "هيمارس".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230519/البحرية-الروسية-تدك-مواقع-تدريب-القوات-الأوكرانية-ومخازن-الأسلحة-الغربية-1077214556.html
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روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: تدمير ردارين أمريكيين وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك
12:27 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية على اتجاه أرتيوموفسك، دمرت ردارين مضادين للبطارية أمريكيي الصنع.
وأضافت وزارة الدفاع: " خلال الـ 24 الساعة الماضية، تقاتل القوات الهجومية في الجزء الغربي من المدينة في اتجاه أرتيوموفسك، وصدت وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" هجمات العدو".
وتابع البيان: "ضربت القوات الجوية والمدفعية الروسية القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كالينوفكا وتشاسوف يار وكراسني".
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذ الطيران الجوي 5 طلعات جوية في المنطقة، ونفذت المدفعية 68 عملية إطلاق نار".
وبحسب البيان: "نتيجة الضربات، تم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربتي مشاة، وناقلة جند مدرعة، وثلاث شاحنات "بيك آب"، بالأضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزدياكا".
وأضافت وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي الروسي 10 مسيرات أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: " تم اعتراض 7 صواريخ من طراز "هيمارس".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التى انضمت إلى روسيا الاتحادية،
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).