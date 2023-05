https://sputnikarabic.ae/20230519/القواعد-العسكرية-الأمريكية-في-الخارج-تشكل-خطرا-لما-يجب-على-الولايات-المتحدة-إغلاقها؟-1077235378.html

لما يجب على الولايات المتحدة إغلاق قواعدها العسكرية في الخارج؟

تعتبر أمريكا قواعدها العسكرية في الخارج بمثابة "حجر ‏الزاوية" في سياستها الخارجية والدفاعية، لكن لفت تقرير حديث إلى وجود تباين في الآراء بشأن أهمية استمرار... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

كم يبلغ عدد القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج؟تمتلك أمريكا قواعد عسكرية في الخارج أكثر من أي دولة أخرى مجتمعة، والتي تقدّر بنحو 750 في 80 دولة أو أكثر، وتشكل 75 إلى 85% من إجمالي القواعد العسكرية الخارجية في العالم، بل ومن المحتمل أن يكون عدد القواعد الأمريكية يتفوق على قواعد أي دولة أو إمبراطورية أخرى في التاريخ، بحسب تقرير من مجلة "فوريس بوليسي".تورط أمريكا في صراعات متهورةعلى الرغم من كون القواعد العسكرية في الخارج هي واحدة من أكثر المبادئ التقليدية الراسخة لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه حان الوقت التغيير، بحسب مجلة "فورين بوليسي"، لافتة إلى أن "حركة متنامية تجادل بأن القواعد جرّت أمريكا إلى صراعات متهورة، الأمر الذي يغري صناع السياسة بالقيام بردود عسكرية غير متوقعة بدلا من ردود فعل دبلوماسية، واستفزاز الأعداء بدلا من ردعهم".وكتبت المجلة:ولفتت في هذا السياق، إلى أنه في شهر مارس/ آذار 2023، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية انتقامية ضد أهداف تابعة لإيران في سوريا، بعد تعرّض قاعدة للتحالف لهجوم، الأمر الذي أسفر عن المزيد من الهجمات على المنشآت الأمريكية بعد يوم واحد فقط، وقتل أمريكي وإصابة 6 آخرين.تثير استياء للسكان المحليين بدلا من طمأنتهمترى مجلة "فورين بوليسي" أن الوجود العسكري الأمريكي في الخارج من الممكن أن يؤجج الاستياء بين السكان المحليين وقادتهم، بدلا من توفير الطمأنينة والأمان لهم، وذلك نتيجة عدة مخالفات، منها السلوك الإجرامي للجنود الأمريكيين، وانتهاكات السيادة التي تحدث داخل القواعد العسكرية الأمريكية أو بالقرب منها، الأمر الذي يمكن أن يعرّض العلاقات الدبلوماسية الحساسة للخطر وتغذي معاداة الولايات المتحدة.واستشهدت المجلة بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) الراحل، أسامة بن لادن، الذي كتب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002: "قواتكم تحتل بلادنا، أنتم تنشرون قواعدكم العسكرية في كل مكان".تكلفة باهظةتقدّر الخبيرة السياسية نيتا سي كروفورد في كتابها " The Pentagon, Climate Change, and War: Charting the Ris "and Fall of U.S. Military Emissions (البنتاغون، تغير المناخ ، الحرب: رسم صعود وهبوط للانبعاثات العسكرية الأمريكية) أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يكلّف ما بين 5 مليارات دولار و50 مليار دولار سنويا.وأضافت أنوفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، اعترف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "إغلاق القواعد الخارجية لن يكون بالأمر السهل، قائلا: "بصراحة، ليس هناك الكثير من الحماس لتنفيذ ما قلته للتو، لكنني أعتقد أن هذا ضروري"، بحسب "فورين بوليسي".أحد ضحايا القواعد الأمريكيةيروي الكاتب، فيليب ساندز، في كتابه "The Last Colony: A Tale of Exile, Justice, and Britain’s Colonial Legacy" (المستعمرة الأخيرة: قصة المنفى والعدالة والإرث الاستعماري البريطاني)، قصة كيف طردت بريطانيا وأمركيا، شعب شاغوس من موطن أجدادهم بالقوة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بل وإجبارهم على إخلاء منازلهم، وترك معظم ممتلكاتهم، والصعود على متن سفينة متجهة إلى موريشيوس وأماكن أخرى بعيدة، في رحلة محفوفة بالمخاطر، وكان الدافع من ذلك واضحا، وهو إفساح المجال لبناء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة شاغوسيان دييغو غارسيا، وفقا لمجلة "فورس بوليسي".وردا على ذلك، فقد كشفت المجلة أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، أصدرت في فبراير/ شباط 2023، تقريرا يدين هذه الأفعال ضد شعب شاغوس، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، لتصبح هذه المرة الأولى التي توجه فيها منظمة مثل هذه التهمة إلى دول عبر المحيط الأطلسي.يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في فبراير 2023، أنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية إلى أن الدول الغربية قررت "الاختباء وراء مظلة" من روسيا والكوكب كله مشبع بالقواعد العسكرية الأمريكية.واعتبر بوتين أنه لطالما كانت روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الأمن، لكنها في المقابل تلقت رد فعل معاكس وبطريقة منافقة عبر توسع حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".

