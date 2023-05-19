https://sputnikarabic.ae/20230519/المبعوث-الصيني-لأوكرانيا-يلتقي-زيلينسكي-للوساطة-والقمة-العربية-في-جدة-أمام-اختبار-جديد-1077228785.html

المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي للوساطة والقمة العربية في جدة أمام اختبار جديد

المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي للوساطة والقمة العربية في جدة أمام اختبار جديد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن الصين وأوكرانيا اتفقتا على ضرورة مواصلة الاحترام المتبادل والتعاون الذي يصب في صالح الجانبين. 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T16:35+0000

2023-05-19T16:35+0000

2023-05-19T16:35+0000

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المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي للوساطة والقمة العربية في جدة أمام اختبار جديد المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي للوساطة والقمة العربية في جدة أمام اختبار جديد

وجاء البيان بعد لقاء المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وآسيا لي هوى مع الرئيس الأوكراني.وأشار المبعوث الصيني خلال زيارته لكييف إلى أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنه حثّ الطرفين على تهيئة الظروف لمحادثات السلام، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.وتبادل المبعوث الصيني في كييف، وجهات النظر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني وغيرهما من المسؤولين حول سبل إنهاء الصراع مع روسيا عبر تسوية سياسية، حسبما ورد في بيان وزارة الخارجية الصينية.وجاء في البيان أن "الصين مستعدة لتشجيع المجتمع الدولي على إيجاد أكبر أرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية وبذل جهودها الخاصة لوقف القتال واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن".وأكد أن الباب مفتوح لمحاولات في مسار التفاوض والوساطات في الأزمة لأن أوكرانيا تعلم أن حلفاءها لن يستمرو في دعمها، معتبرا أن هذا الوقت مناسب لتحقيق حل سلمي، مبينا أنه كلما اقترب الشتاء ستكون أوروبا أكثر علانية في تخليها عن دعم زيلينسكي.القمة العربية تنطلق في جدة أمام اختبار جديد وانتظار قرارات وتحركات عملية للقادة العربانطلقت أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية . وتعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد .تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية بداية من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.ورفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، قال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن القمة العربية ستناقش مشروع قرار بشأن السودان، وشدد على أن "الجامعة العربية لا تريد أن تفقد مصداقيتها وقدرتها على التأثير على الأمور" في السودان، معتبراً أن المسألة "دقيقة جدا".من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في حديثه لسبوتنيك، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، شهد زخمًا واهتمامًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأساسية للدول العربية ، لكنه انتقد عدم وجود آليات عملية لتنفيذ قرارات الجامعة ..مراسل سبوتنيك للقمة العربية في جدة وائل مجدي قال إن الملف الفلسطيني ما زال يتصدر الدورة الحالية وخاصة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية على غزة والضفة والقدس وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أكد أن القمة تنتظر مشروعات قرارات مهمة لفلسطين منها تعريف قانوني للنكبة.وأضاف مجدي أن الملف الفلسطيني حاضرا أيضا حيث تتم مناقشة مشروع قرار خاص بالسودان على أن يعلن مبعوث الجيش السوداني بيانا في نهاية القمة .وأشار وائل إلى أنه من المقرر مناقشة التسوية السلمية الدبلوماسية للملف السوري وخاصة مع حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة حيث تعتبر عودة سوريا للجامعة العربية العنوان الرئيسي لهذه القمة.السودان يحتج على استقبال جنوب السودان لمستشار قائد قوات الدعم السريع ، واستمرار الاشتباكات رغم كل الضغوط على طرفي الصراعتقدم السودان، باحتجاج رسمي إلى جمهورية جنوب السودان لاستقبالها مستشار قائد قوات الدعم السريع وإقامة مؤتمر صحفي له.وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وزارة الخارجية "قدمت مذكرة احتجاج رسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".وأوضحت أن سبب المذكرة هو "سماحها لمستشار قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة بزيارة جوبا وإقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان"، حسب تعبيرها.وأشارت إلى أن وزارة الخارجية عبرت من خلال المذكرة عن "احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان".كان الجيش السوداني قد اعتبر في بداية الحرب الدائرة في السودان منذ خمسة أسابيع أن قوات الدعم السريع أصبحت ميليشيا متمردة على الدولة السودانية .ورغم كل المحاولات الدولية والعربية لإقرار هدنة وإيقاف القتال إلا أن الإشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق عدة وعلى رأسها العاصمة الخرطوم مما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة وسقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين .وذكر أن هناك محاولات من قوات الدعم السريع لخلق نقاط عون في دول مجاورة، خاصة وأن هناك علاقات بين مسؤولين في جنوب السودان مع الدعم السريع، وقد يكون الهدف من الزيارة جمع أموال وتقديمها للدعم السريع .المتحدث باسم البرلمان الليبي يقول إن إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق لعدم تحقيق الحكومة لأهدافهاقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن قرار إيقاف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، جاء بعد مناقشة أداء الحكومة والاطلاع على تقرير لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.وصوت مجلس النواب الليبي الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.وقال بليحق إن البرلمان قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في عملها ولم تسحب منها الثقة، واعتبر أن على الحكومة "التركيز على مسألة التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة".وتابع بليحق "يجب على الحكومة برئاسة حماد أن تبذل جهداً في إثبات وجودها في المهام والبرامج التي يفترض أن تقوم بها، وذلك لأن الحكومة لم تكن موجودة على أية ساحة أو مجال لا السياسي ولا الخدمي".أرجع عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، سبب قرار البرلمان بإيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق إلى فشل باشاغا في تنفيذ ما تعهد به من دخول حكومته إلى طرابلس واستلام مهامها وإنهاء وجود حكومة الدبيبة.ويرى الكاتب الصحفي علي بن جابر، أن إيقاف رئيس الحكومة جاء نتيجة عدم وفائه بالتزاماته التي أرجعها للمجتمع الدولي الذي لم يدعمه.وأوضح أن حكومة باشاغا لم تقدم أي عمل يذكر في المناطق المسؤولة عنها، رغم أن المتوقع لها كان مختلفا تماما، لذلك اضطر مجلس النواب إلى اتخاذ القرار بإسناد المهمة لشخض له القدرة على تقديم الخدمات للمنطقة الشرقية والجنوبية.عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد توقفها بسبب التوتر بين البلدينقال الناطق باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينجيو، إن وزيري التجارة وممثلي التجارة في الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في واشنطن ،وتوقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل أشهر على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين.ورغم التوتر السياسي، تحافظ البلدان على مناقشات ثنائية تجارية ، وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في الآونة الأخيرة، في ظل خلافات حول تايوان، حيث تقوم الولايات المتحدة بإجراءات وزيارات تساعد فيها السلطات التايوانية على التوجه نحو فكرة الانفصال عن الصين، بينما تؤكد بكين دائما أنه يجب احترام مبدأ الصين الواحدة والتي تعتبر تايوان جزءا منها، وترفض كل ما يشجع التحرك نحو الانفصال والاعتراف باستقلال تايوان عنها .وترفض الصين أيضا ما تعتبره تدخلا من الولايات المتحدة في شؤونها، حيث تنتقد واشنطن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان ونشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.ولكنه أشار إلى أن بيان الدول السبع بشأن الصين لا يضفي على المحادثات الكثير مما يمكن أن تحققه، موضحا أن استمرار المحادثات حتى على المستوى التجاري يعكس رغبة متبادلة في تهدئة الأوضاع ومدخلا لإيجاد حلول لمشكلات أخرى.

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