https://sputnikarabic.ae/20230519/زاخاروفا-تصف-أكبر-خطأ-ارتكبه-المستشار-الألماني-1077237159.html

زاخاروفا تصف أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني

زاخاروفا تصف أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني أولاف شولتس هو السخرية من إبادة سكان... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T21:51+0000

2023-05-19T21:51+0000

2023-05-19T21:52+0000

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وأكدت زاخاروفا، في مقابلة مع توماس روبير، مؤسس مشروع Anti-Spiegel، أن خطأ السياسي الألماني ليس في عدم اعتقاده أو التفكير بشكل مختلف، مشيرة إلى أن أي شخص حر في آرائه ومفهومه للحياة، ولكل شخص الحق في التشكيك.وقالت: "لكن لا يجوز السخرية من بؤس الناس الذين يفقدون أحبائهم من عام إلى عام، والسخرية من الناس الذين توسلوا للغرب، للمساعدة في حل هذا الوضع الصعب الذي تم تحفيزه من قبل الغرب".وأضافت زاخاروفا أن شولتس سيدخل التاريخ ليس فقط في بلاده، ولكن في العالم بأسره كشخص "يسخر من بؤس الناس".وفي إجابتها على سؤال الصحفي حول ما يجب على دول الغرب فعله لاستعادة ثقة روسيا، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية أنها يجب أن تتوقف عن "تضخيم" الأزمة في أوكرانيا.وقالت:وفي فبراير/شباط 2022، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونخ للأمن عن تعليقه على موقف روسيا قائلاً: "إن القول بأن هناك إبادة جماعية في دونباس أمر مضحك بالطبع".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20220304/بوتين-للمستشار-الألماني-الغرب-غض-الطرف-عن-إبادة-جماعية-استمرت-8-سنوات-في-دونباس-1059456749.html

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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم