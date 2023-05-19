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إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/زاخاروفا-تصف-أكبر-خطأ-ارتكبه-المستشار-الألماني-1077237159.html
زاخاروفا تصف أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني
زاخاروفا تصف أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني أولاف شولتس هو السخرية من إبادة سكان... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T21:51+0000
2023-05-19T21:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكدت زاخاروفا، في مقابلة مع توماس روبير، مؤسس مشروع Anti-Spiegel، أن خطأ السياسي الألماني ليس في عدم اعتقاده أو التفكير بشكل مختلف، مشيرة إلى أن أي شخص حر في آرائه ومفهومه للحياة، ولكل شخص الحق في التشكيك.وقالت: "لكن لا يجوز السخرية من بؤس الناس الذين يفقدون أحبائهم من عام إلى عام، والسخرية من الناس الذين توسلوا للغرب، للمساعدة في حل هذا الوضع الصعب الذي تم تحفيزه من قبل الغرب".وأضافت زاخاروفا أن شولتس سيدخل التاريخ ليس فقط في بلاده، ولكن في العالم بأسره كشخص "يسخر من بؤس الناس".وفي إجابتها على سؤال الصحفي حول ما يجب على دول الغرب فعله لاستعادة ثقة روسيا، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية أنها يجب أن تتوقف عن "تضخيم" الأزمة في أوكرانيا.وقالت:وفي فبراير/شباط 2022، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونخ للأمن عن تعليقه على موقف روسيا قائلاً: "إن القول بأن هناك إبادة جماعية في دونباس أمر مضحك بالطبع".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20220304/بوتين-للمستشار-الألماني-الغرب-غض-الطرف-عن-إبادة-جماعية-استمرت-8-سنوات-في-دونباس-1059456749.html
https://sputnikarabic.ae/20230515/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بوسائط-دفاع-جوي-إضافية-1077065483.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

زاخاروفا تصف أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني

21:51 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 19.05.2023)
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن أكبر خطأ ارتكبه المستشار الألماني أولاف شولتس هو السخرية من إبادة سكان دونباس، والتي ارتكبها خلال مؤتمر ميونخ للأمن في عام 2022.
وأكدت زاخاروفا، في مقابلة مع توماس روبير، مؤسس مشروع Anti-Spiegel، أن خطأ السياسي الألماني ليس في عدم اعتقاده أو التفكير بشكل مختلف، مشيرة إلى أن أي شخص حر في آرائه ومفهومه للحياة، ولكل شخص الحق في التشكيك.
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وقالت: "لكن لا يجوز السخرية من بؤس الناس الذين يفقدون أحبائهم من عام إلى عام، والسخرية من الناس الذين توسلوا للغرب، للمساعدة في حل هذا الوضع الصعب الذي تم تحفيزه من قبل الغرب".
وأضافت زاخاروفا أن شولتس سيدخل التاريخ ليس فقط في بلاده، ولكن في العالم بأسره كشخص "يسخر من بؤس الناس".
وفي إجابتها على سؤال الصحفي حول ما يجب على دول الغرب فعله لاستعادة ثقة روسيا، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية أنها يجب أن تتوقف عن "تضخيم" الأزمة في أوكرانيا.
وقالت:
"في الوقت الحالي، يجب على الغرب أن يثبت بأي شكل من الأشكال قدرته على التعامل بمصداقية في كل المعاني المرتبطة بالكلمة، سواء من الناحية السياسية أو القانونية. الآن، مهمتهم الرئيسية هي أن يستعيدوا مصداقيتهم أمام المجتمع العالمي بسبب الأكاذيب والأفعال الخادعة التي ارتكبوها في التاريخ الحديث، بما في ذلك في سياق أوكرانيا. ولا أحد يثق بهم".
وفي فبراير/شباط 2022، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونخ للأمن عن تعليقه على موقف روسيا قائلاً: "إن القول بأن هناك إبادة جماعية في دونباس أمر مضحك بالطبع".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
منظومة دفاع جوي ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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15 مايو, 14:52 GMT
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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