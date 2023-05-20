https://sputnikarabic.ae/20230520/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-تحث-صندوق-النقد-الدولي-على-اتباع-نهج-عملي-لإنقاذ-تونس-1077248972.html

رئيسة الوزراء الإيطالية تحث صندوق النقد الدولي على اتباع نهج "عملي" لإنقاذ تونس

رئيسة الوزراء الإيطالية تحث صندوق النقد الدولي على اتباع نهج "عملي" لإنقاذ تونس

ناشدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، اليوم السبت، باتباع نهج "عملي" لإنقاذ تونس من ‏أزمتها الحالية.‏ 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T11:14+0000

2023-05-20T11:14+0000

2023-05-20T11:14+0000

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وقالت ميلوني لنظرائها في قمة "مجموعة السبع" في محادثات هيروشيما في اليابان: "تونس في وضع صعب للغاية مع هشاشة سياسية واضحة وخطر التخلف عن السداد المالي قاب قوسين أو أدنى"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.وتابعت جيورجيا ميلوني خلال اجتماع مغلق في محادثات هيروشيما: "المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي متوقفة فعليا، والأخير لديه بعض الصلابة حول حقيقة أنه لم يحصل على الالتزامات الضرورية من الرئيس قيس سعيد، أعتقد أن نهجهم يجب أن يكون عمليا، وإلا فإننا نجازف بتفاقم الأوضاع التي تم اختراقها بالفعل".وتخشى ميلوني وزعماء أوروبيون آخرون، من أن الانهيار الاقتصادي في تونس، سيزيد من تدفق المهاجرين إلى شواطئ أوروبا.وأفادت مصادر بأن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، التقت أيضا على هامش قمة هيروشيما، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمناقشة الهجرة "وتونس على وجه الخصوص".يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، صندوق النقد الدولي لرفع الحظر عن قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس، خشية أن يؤدي نقص السيولة إلى زعزعة استقرار البلد العربي، مما يطلق العنان لموجة جديدة من المهاجرين نحو أوروبا.ومنذ مطلع العام الحالي 2023، استقبلت إيطاليا 20.046 مهاجرًا على متن قوارب، وهو رقم قياسي، مما يضع البلاد في طريقها لتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق للمهاجرين في عام 2016، عندما وصل 181.436 شخصًا إلى اليابسة في أسطول من القوارب الواهية.وفقًا لبيانات غير رسمية للأمم المتحدة، أبحر 12000 من الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقابل 1300 في نفس الفترة من عام 2022.

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