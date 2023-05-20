https://sputnikarabic.ae/20230520/مشعل-يصف-إسرائيل-بـالعدو-المجرم-ويقول-إن-مسيرة-الدفاع-عن-الأرض-مستمرة-1077254031.html
مشعل يصف إسرائيل بـ"العدو المجرم" ويقول إن مسيرة الدفاع عن الأرض مستمرة
مشعل يصف إسرائيل بـ"العدو المجرم" ويقول إن مسيرة الدفاع عن الأرض مستمرة
وصف رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، إسرائيل بـ"العدو المجرم"، مؤكدا أنها تستعرض أقوى ما عندها اتجاه الشعب الفلسطيني. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T13:54+0000
2023-05-20T13:54+0000
2023-05-20T13:54+0000
خالد مشعل
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وقال مشعل، خلال كلمة له، إن "الاحتلال من خلال اليمين المتطرف أخرج كل ما عنده من عنجهية وفاشية تجاه شعبنا"، مضيفا أن "حركته لا تخوض المعارك عبر السلاح والمقاومة فقط، بل تديرها في الداخل والخارج بحزم واقتدار في كل المجالات السياسية والعسكرية والعديد من المجالات".وتابع: "وحدة الجهاد والمقاومة تجلت في الميدان، وحماس تفتح أبوابها للجميع من أجل الدفاع عن القضية والأرض"، لافتا إلى أن "قضية القدس والأقصى أصبحت اليوم على طاولة الصراع المحموم الذي يسعى العدو الإسرائيلي فيه لحسم المعركة".وشدد على أن "معركة سيف القدس هي رسالة لكل العالم "هنا باقون وعن الأقصى مدافعون"، متهما إسرائيل بأنها "تريد حسم عناوين القضية الفلسطينية لا أرض ولا قدس ولا أقصى ولا مقدسات ولا حق عودة".ودعا مشعل "الأمة العربية والإسلامية لتعزيز الدعم المالي للمقاومة من أجل تطوير قدراتها"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني لم ولن يتعب ومسيرة الدفاع عن الأرض مستمرة، ووحدة الساحات أقلقت الاحتلال بعد إطلاق الصواريخ من عدة أماكن نصرة للأقصى".وفي العاشرة من مساء يوم السبت الماضي، الموافق 13 مايو/ أيار، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، 9 مايو/ أيار، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بعدها، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/حركة-الجهاد-الإسلامي-ردنا-على-أي-عملية-اغتيال-جديدة-من-قبل-إسرائيل-سيكون-قويا-وواضحا-ومؤلما-1077241234.html
https://sputnikarabic.ae/20230515/نتنياهو-رسالتنا-وصلت-إلى-غزة-ولأي-شخص-يأتي-لإيذائنا-1077063748.html
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خالد مشعل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خالد مشعل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مشعل يصف إسرائيل بـ"العدو المجرم" ويقول إن مسيرة الدفاع عن الأرض مستمرة
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وصف رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، إسرائيل بـ"العدو المجرم"، مؤكدا أنها تستعرض أقوى ما عندها اتجاه الشعب الفلسطيني.
وقال مشعل، خلال كلمة له
، إن "الاحتلال من خلال اليمين المتطرف أخرج كل ما عنده من عنجهية وفاشية تجاه شعبنا"، مضيفا أن "حركته لا تخوض المعارك عبر السلاح والمقاومة فقط، بل تديرها في الداخل والخارج بحزم واقتدار في كل المجالات السياسية والعسكرية والعديد من المجالات".
وتابع: "وحدة الجهاد والمقاومة تجلت في الميدان، وحماس تفتح أبوابها للجميع من أجل الدفاع عن القضية والأرض"، لافتا إلى أن "قضية القدس والأقصى أصبحت اليوم على طاولة الصراع المحموم الذي يسعى العدو الإسرائيلي فيه لحسم المعركة".
وشدد على أن "معركة سيف القدس هي رسالة لكل العالم "هنا باقون وعن الأقصى مدافعون"، متهما إسرائيل بأنها "تريد حسم عناوين القضية الفلسطينية لا أرض ولا قدس ولا أقصى ولا مقدسات ولا حق عودة".
ودعا مشعل "الأمة العربية والإسلامية لتعزيز الدعم المالي للمقاومة من أجل تطوير قدراتها"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني لم ولن يتعب ومسيرة الدفاع عن الأرض مستمرة، ووحدة الساحات أقلقت الاحتلال بعد إطلاق الصواريخ من عدة أماكن نصرة للأقصى".
وفي العاشرة من مساء يوم السبت الماضي، الموافق 13 مايو/ أيار، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي
" الفلسطينية، رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، 9 مايو/ أيار، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بعدها، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.