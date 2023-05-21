https://sputnikarabic.ae/20230521/آلان-شيرار-يدعو-نيوكاسل-لضم-هاري-كين-ووضعه-ضمن-الاحتياط-1077282665.html
آلان شيرار يدعو نيوكاسل لضم هاري كين ووضعه ضمن الاحتياط
آلان شيرار يدعو نيوكاسل لضم هاري كين ووضعه ضمن الاحتياط
قال آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، إن هاري كين، قدم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T14:52+0000
2023-05-21T14:52+0000
2023-05-21T14:52+0000
مجتمع
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نادي نيوكاسل الإنجليزي
نادي توتنهام
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جاء ذلك تعليقا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع "جوول"، اليوم الأحد.وتم رصد هاري كين، أمس السبت، وهو يودع جماهير فريقه بعد الخسارة أمام برينتفورد في لندن، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة لرحيله عن الفريق.ويخشى شيرار، صاحب لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، من أن يتمكن هاري كين من تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف.ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين حتى الآن 211 هدفا فقط.يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20230430/ليفربول-يفوز-على-توتنهام-4-3-في-مباراة-ماراثونية-بالدوري-الإنجليزي-1076496369.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بريطانيا, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, نادي نيوكاسل الإنجليزي, نادي توتنهام
رياضة, بريطانيا, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, نادي نيوكاسل الإنجليزي, نادي توتنهام
آلان شيرار يدعو نيوكاسل لضم هاري كين ووضعه ضمن الاحتياط
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قال آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، إن هاري كين، قدم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام.
جاء ذلك تعليقا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر
موقع "جوول"، اليوم الأحد.
وتم رصد هاري كين، أمس السبت، وهو يودع جماهير فريقه
بعد الخسارة أمام برينتفورد في لندن، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة لرحيله عن الفريق.
وقال شيرار: "يجب أن يقوم نيوكاسل بضم هاري كين ووضعه على الاحتياطي حتى يحمي رقمي القياسي في الأهداف".
ويخشى شيرار، صاحب لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، من أن يتمكن هاري كين من تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف.
ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي
، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين حتى الآن 211 هدفا فقط.
يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف
شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.