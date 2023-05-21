https://sputnikarabic.ae/20230521/الأمم-المتحدة-تدعو-جميع-الأطراف-في-السودان-للسماح-بإيصال-المساعدات-الإنسانية-1077286040.html
الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في السودان للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في السودان للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية
رحبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T16:33+0000
2023-05-21T16:33+0000
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ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عبر حسابه على "تويتر"، "الأطراف المتحاربة في السودان للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة واستعادة الخدمات الأساسية".وأكد أن "الأمم المتحدة ستواصل مع شركائها القيام بكل ما في وسعهم لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.وأوضحت أن الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الخارجية-السودانية-تؤكد-التزامها-ببنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-الذي-تم-توقيعه-في-السعودية-1077280946.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في السودان للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية
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رحبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان.
ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عبر حسابه على "تويتر"، "الأطراف المتحاربة في السودان للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة واستعادة الخدمات الأساسية".
وأكد أن "الأمم المتحدة ستواصل مع شركائها القيام بكل ما في وسعهم لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان
حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضحت أن الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع
، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية
حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.