https://sputnikarabic.ae/20230521/الخارجية-السودانية-تؤكد-التزامها-ببنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-الذي-تم-توقيعه-في-السعودية-1077280946.html
الخارجية السودانية تؤكد التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في السعودية
الخارجية السودانية تؤكد التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في السعودية
رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، "باتفاق وقف إطلاق النار على المدى القصير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع". 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T14:03+0000
2023-05-21T14:03+0000
2023-05-21T14:03+0000
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وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، "التزام حكومة السودان بما ورد في الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة جدة السعودية، مساء أمس السبت، بوساطة سعودية أمريكية"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأعربت عن "أملها في أن يحقق الاتفاق الأهداف التي تم توقيعه من أجلها، ويخفف معاناة الشعب السوداني البطل جراء الحرب التي فرضتها عليه الميليشيا المتمردة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة، ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.وأوضحت أن الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجامعة-العربية-نشدد-على-ضرورة-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-والتعهدات-الواردة-فيه-1077273800.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-السوداني-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-لا-يشمل-المسائل-السياسية-1077270850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية السودانية تؤكد التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في السعودية
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رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، "باتفاق وقف إطلاق النار على المدى القصير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".
وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، "التزام حكومة السودان بما ورد في الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة جدة السعودية، مساء أمس السبت، بوساطة سعودية أمريكية"، حسب وكالة
الأنباء السودانية "سونا".
وأعربت عن "أملها في أن يحقق الاتفاق الأهداف التي تم توقيعه من أجلها، ويخفف معاناة الشعب السوداني البطل جراء الحرب التي فرضتها عليه الميليشيا المتمردة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان
حيز النفاذ بعد 48 ساعة، ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضحت أن الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع
، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية
حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.