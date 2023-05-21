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الجيش الإيراني: جولة الأسطول 86 في أعالي البحار خطوة تاريخية
الجيش الإيراني: جولة الأسطول 86 في أعالي البحار خطوة تاريخية
قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إن جولة الأسطول 86 في أعالي البحار كانت خطوة تاريخية وليست أمرا صغيرا، وهناك دول... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T14:25+0000
2023-05-21T14:25+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات اللواء باقري جاءت خلال مراسم استقبال الأسطول 86، الذي عاد إلى البلاد بعد 8 أشهر من الإبحار حول العالم.وذكر اللواء باقري أن القوة البحرية الإيرانية هي من أهم عوامل القوة لبلاده، مضيفا أن إيران لا ينقصها شيء ليصبح لديها قوة بحرية كبيرة، وأنه "إذا أولت الحكومة والمسؤولين المزيد من الاهتمام لهذا الموضوع، سيسهل مسار التنمية في البلاد من خلال القوة البحرية أكثر من الماضي".ووصف اللواء محمد باقري المساعي غير المسبوقة لبحرية الجيش الإيراني في تنفيذ مهمة الإبحار حول العالم في 8 أشهر بـ"الخطوة التاريخية"، موضحا أنها ليست أمرا صغيرا وأن هناك دول كبرى لا تتجرأ على القيام بمثل هذه الخطوة.وشدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، على التزام بلاده وجيشها الباسل بأهدافهما حتى في ذروة العقوبات والضغوطات المختلفة، مفيدا بأنه "سيسجل كحدث استثنائي".ويذكر أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كم.وضمت المجموعة الـ 86 البحرية الإيرانية المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضا.وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.
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الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني

الجيش الإيراني: جولة الأسطول 86 في أعالي البحار خطوة تاريخية

14:25 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / -
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إن جولة الأسطول 86 في أعالي البحار كانت خطوة تاريخية وليست أمرا صغيرا، وهناك دول كبرى لا تتجرأ على هذه الخطوة.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات اللواء باقري جاءت خلال مراسم استقبال الأسطول 86، الذي عاد إلى البلاد بعد 8 أشهر من الإبحار حول العالم.
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وذكر اللواء باقري أن القوة البحرية الإيرانية هي من أهم عوامل القوة لبلاده، مضيفا أن إيران لا ينقصها شيء ليصبح لديها قوة بحرية كبيرة، وأنه "إذا أولت الحكومة والمسؤولين المزيد من الاهتمام لهذا الموضوع، سيسهل مسار التنمية في البلاد من خلال القوة البحرية أكثر من الماضي".
ووصف اللواء محمد باقري المساعي غير المسبوقة لبحرية الجيش الإيراني في تنفيذ مهمة الإبحار حول العالم في 8 أشهر بـ"الخطوة التاريخية"، موضحا أنها ليست أمرا صغيرا وأن هناك دول كبرى لا تتجرأ على القيام بمثل هذه الخطوة.
وشدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، على التزام بلاده وجيشها الباسل بأهدافهما حتى في ذروة العقوبات والضغوطات المختلفة، مفيدا بأنه "سيسجل كحدث استثنائي".
ويذكر أن المجموعة البحرية الإيرانية 86 قد دخلت المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، في السابع عشر من شهر أيار/ مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر كاملة، وبمسافة 65 ألف كم.
وضمت المجموعة الـ 86 البحرية الإيرانية المدمرة "دنا"، وهي إيرانية الصنع بامتياز، وكذلك حاملة المروحيات "مكران" الإيرانية الصنع أيضا.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، أن البحرية الإيرانية تخطط لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي لأول مرة في المستقبل القريب.
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