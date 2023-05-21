https://sputnikarabic.ae/20230521/بوروسيا-دورتموند-يتجاوز-عقبة-أوغسبورغ-ويقترب-من-حسم-لقب-الدوري-الألماني-1077291708.html
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة أوغسبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة أوغسبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري الألماني
حقق بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد، الفوز على نظيره أوغسبورغ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T19:30+0000
2023-05-21T19:30+0000
2023-05-21T19:30+0000
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وسجل كل من الإيفواري سباستيان هالر (58 و84) وجوليان براندت (90+3) أهداف دورتموند.وصعد بوروسيا دورتموند إلى الصدارة بـ 70 نقطة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الوصيف ومقتربًا من الظفر بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك قبل جولة على النهاية.
https://sputnikarabic.ae/20230413/بايرن-ميونيخ-يوقع-عقوبتين-على-ساديو-ماني-بعد-حادث-لكم-ليروي-ساني-1075880252.html
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رياضة, منوعات, نادي بايرن ميونخ, الأخبار
رياضة, منوعات, نادي بايرن ميونخ, الأخبار
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة أوغسبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري الألماني
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حقق بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد، الفوز على نظيره أوغسبورغ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.
وسجل كل من الإيفواري سباستيان هالر (58 و84) وجوليان براندت (90+3) أهداف دورتموند.
وصعد بوروسيا دورتموند إلى الصدارة بـ 70 نقطة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ
الوصيف ومقتربًا من الظفر بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك قبل جولة على النهاية.