عربي
https://sputnikarabic.ae/20230521/تركيا-تؤكد-بدء-التعاون-مع-الرئيس-السوري-لإعادة-اللاجئين-السوريين-لمناطقهم-1077289538.html
تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، عن "بدء التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم". 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T18:47+0000
2023-05-21T18:47+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065632197_0:434:2047:1585_1920x0_80_0_0_a61e8eae3d13a72bd7ad3b96afb87f6a.jpg
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة إعلامية: "بدأنا التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم"، مشددا على "ضرورة إرسال اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية".وأضاف أنه "تم التوافق خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو، على خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين"، مؤكدا أنه "يجري التخطيط لعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء تركيا وروسيا وسوريا".وأعلن وزير الخارجية التركي، الأسبوع الماضي، أن "تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا".وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين، إن أنقرة قررت وضع "خارطة طريق"، مضيفا أنه "ستتشكل لجنة في المستقبل القريب، تضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارات أخرى، لبدء العمل على وضع خارطة الطريق".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".وأضافت الوزارة: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع".وتابعت الوزارة: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الرفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يقترح-استعادة-طرق-النقل-والخدمات-اللوجستية-بين-تركيا-وسوريا-1076861551.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/المقداد-يؤكد-وجود-فرصة-أمام-سوريا-وتركيا-للعمل-المشترك-1076865499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065632197_0:242:2047:1777_1920x0_80_0_0_dcd210d7348536a6b2e0ea812f7c54b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم

18:47 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، عن "بدء التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم".
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة إعلامية: "بدأنا التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم"، مشددا على "ضرورة إرسال اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية".
وأضاف أنه "تم التوافق خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو، على خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين"، مؤكدا أنه "يجري التخطيط لعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء تركيا وروسيا وسوريا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
لافروف يقترح استعادة طرق النقل والخدمات اللوجستية بين تركيا وسوريا
10 مايو, 09:32 GMT
وأعلن وزير الخارجية التركي، الأسبوع الماضي، أن "تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا".
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين، إن أنقرة قررت وضع "خارطة طريق"، مضيفا أنه "ستتشكل لجنة في المستقبل القريب، تضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارات أخرى، لبدء العمل على وضع خارطة الطريق".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
المقداد يؤكد وجود فرصة أمام سوريا وتركيا للعمل المشترك
10 مايو, 11:10 GMT
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".
وأضافت الوزارة: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع".
وتابعت الوزارة: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الرفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:31 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала