https://sputnikarabic.ae/20230521/تركيا-تؤكد-بدء-التعاون-مع-الرئيس-السوري-لإعادة-اللاجئين-السوريين-لمناطقهم-1077289538.html
تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، عن "بدء التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم". 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T18:47+0000
2023-05-21T18:47+0000
2023-05-21T18:47+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065632197_0:434:2047:1585_1920x0_80_0_0_a61e8eae3d13a72bd7ad3b96afb87f6a.jpg
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة إعلامية: "بدأنا التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم"، مشددا على "ضرورة إرسال اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية".وأضاف أنه "تم التوافق خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو، على خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين"، مؤكدا أنه "يجري التخطيط لعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء تركيا وروسيا وسوريا".وأعلن وزير الخارجية التركي، الأسبوع الماضي، أن "تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا".وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين، إن أنقرة قررت وضع "خارطة طريق"، مضيفا أنه "ستتشكل لجنة في المستقبل القريب، تضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارات أخرى، لبدء العمل على وضع خارطة الطريق".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".وأضافت الوزارة: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع".وتابعت الوزارة: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الرفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يقترح-استعادة-طرق-النقل-والخدمات-اللوجستية-بين-تركيا-وسوريا-1076861551.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/المقداد-يؤكد-وجود-فرصة-أمام-سوريا-وتركيا-للعمل-المشترك-1076865499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065632197_0:242:2047:1777_1920x0_80_0_0_dcd210d7348536a6b2e0ea812f7c54b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
تركيا تؤكد بدء التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، عن "بدء التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم".
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة إعلامية: "بدأنا التعاون مع الرئيس السوري لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم"، مشددا على "ضرورة إرسال اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية".
وأضاف أنه "تم التوافق خلال الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو، على خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين"، مؤكدا أنه "يجري التخطيط لعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء تركيا وروسيا وسوريا".
وأعلن وزير الخارجية التركي، الأسبوع الماضي، أن "تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق
لتطبيع علاقاتها مع سوريا".
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين، إن أنقرة قررت وضع "خارطة طريق"، مضيفا أنه "ستتشكل لجنة في المستقبل القريب، تضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارات أخرى، لبدء العمل على وضع خارطة الطريق".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".
وأضافت الوزارة: "اتفق المشاركون على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خارطة طريق
للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع".
وتابعت الوزارة: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الرفيعة المستوى والمفاوضات الفنية في شكل رباعي في الفترة المقبلة".