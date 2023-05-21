https://sputnikarabic.ae/20230521/ناسا-تصنع-نظام-إنذار-مبكر-من-العواصف-الشمسية-1077289986.html

"ناسا" تصنع نظام "إنذار مبكر" من العواصف الشمسية

"ناسا" تصنع نظام "إنذار مبكر" من العواصف الشمسية

تطرق علماء الفلك إلى مخاطر العواصف الشمسية مرات عديدة في الماضي، وبدؤوا أخيرا أيضًا في الإبلاغ عن المزيد من الأبحاث، التي تتضمن نوعًا من الذكاء الاصطناعي، خاصة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T19:09+0000

2023-05-21T19:09+0000

2023-05-21T19:13+0000

مجتمع

علوم

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وانهمك فريق من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات العاصفة الشمسية لتطوير نظام إنذار مبكر، يعتقد أنه يمكن أن يعطي الكوكب إشعارًا قبل حوالي 30 دقيقة من ضرب عاصفة شمسية مدمرة منطقة معينة.وقد تكون العواصف الشمسية ذات تأثير كبير في بعض الأحداث، مثل العاصفة التي أثرت على مدينة كيبيك في كندا منذ نحو 35 عامًا، حيث انقطع التيار الكهربائي لساعات، حسبما ذكره موقع "يونيفيرس توداي".ولطالما كان العلماء على دراية بالمشكلة ولم يجلسوا مكتوفي الأيدي، في هذه المرحلة من استكشاف جنسنا البشري للنظام الشمسي، تنظر الكثير من الأقمار الصناعية إلى الشمس التي يمكن استخدامها لتحديد هذه الانفجارات الشمسية.وتشمل بعض هذه الأقمار الصناعية "إيس" و"ويند" و"إيمب 8" و"جيوتيل"، والتي زودت فريق ناسا بالبيانات.ولا تعتبر معرفة أن العاصفة الشمسية في طريقها إلى الأرض سوى جزء واحد من المعركة، عليك أيضًا أن تعرف نوع التأثير الذي ستحدثه على الأرض عندما تضرب هناك.ثم شرع العلماء في تدريب نموذج التعلم العميق للذكاء الاصطناعي، وأطلقوا عليه اسم "داغير"، وله بعض المواصفات الرائعة مقارنة بالخوارزميات التنبؤية الحالية التي حاولت فعل الشيء نفسه.أبرزها زيادة السرعة، حيث يزعم الباحثون، بقيادة فيشال أبيندران، من المركز المشترك بين الجامعات لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في الهند، أن الخوارزمية يمكنها التنبؤ بخطورة واتجاه حدث العاصفة الشمسية في أقل من ثانية وأنها قادرة على التنبؤ كل دقيقة.هذه السرعة المشتركة للتنبؤ مع القدرة على تطبيق تلك التنبؤات على الكرة الأرضية بأكملها، تجعل "داغير" خطوة كبيرة إلى الأمام في التنبؤ والاستجابة بدقة للأخطار المحتملة من العواصف الشمسية.

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