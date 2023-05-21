https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الخارجية-السوري-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-تونس-1077290346.html
وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير تونس
وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير تونس
تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير محمد بن البشير المهذبي، سفيرا مفوضًا فوق العادة لتونس لدى سوريا. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T19:18+0000
2023-05-21T19:18+0000
2023-05-21T19:18+0000
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المقداد تحدث مع المهذبي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين بشار الأسد، وقيس سعيد، في القمة العربية لتعزيز العلاقات.وحذر المقداد من محاولات الغرب تفتيت الدول العربية وتمزيقها، وإنهاء الروابط فيما بينها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم مصلحة الدول العربية، ويحقق تطلعات شعوبها.وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230520/ميقاتي-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-عامل-ارتياح-للبنان-1077255501.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, جامعة الدول العربية
وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير تونس
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير محمد بن البشير المهذبي، سفيرا مفوضًا فوق العادة لتونس لدى سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية
"سانا"، إن المقداد تحدث مع المهذبي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين بشار الأسد، وقيس سعيد، في القمة العربية لتعزيز العلاقات.
وحذر المقداد من محاولات الغرب تفتيت الدول العربية وتمزيقها، وإنهاء الروابط فيما بينها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم مصلحة الدول العربية، ويحقق تطلعات شعوبها.
وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف مشاركة وفود سوريا
في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".
وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية
تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.