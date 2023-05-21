https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الخارجية-السوري-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-تونس-1077290346.html

وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير تونس

وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير تونس

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير محمد بن البشير المهذبي، سفيرا مفوضًا فوق العادة لتونس لدى سوريا. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T19:18+0000

2023-05-21T19:18+0000

2023-05-21T19:18+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

تونس

أخبار تونس اليوم

جامعة الدول العربية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867953_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_10dcfc1e3cb87ede65da1c40d8cd8567.jpg

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المقداد تحدث مع المهذبي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين بشار الأسد، وقيس سعيد، في القمة العربية لتعزيز العلاقات.وحذر المقداد من محاولات الغرب تفتيت الدول العربية وتمزيقها، وإنهاء الروابط فيما بينها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم مصلحة الدول العربية، ويحقق تطلعات شعوبها.وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230520/ميقاتي-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-عامل-ارتياح-للبنان-1077255501.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, جامعة الدول العربية