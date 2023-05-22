أول رائدي فضاء سعوديين يصلان محطة الفضاء الدولية ويتناولان التمر والماء... فيديو
15:48 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 22.05.2023)
© AFP 2023 / GREGG NEWTONأول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، ترسل قبلاتها لأفراد أسرتها عند وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 21 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / GREGG NEWTON
أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، عن وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.
ونشرت الهيئة فيديو استقبال طاقم محطة الفضاء الدولية، لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
طاقم محطة الفضاء الدولية يستقبلون رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 على متن المحطة، للشروع في أداء مهمتهم العلمية لخدمة البشرية.— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/nueGphaboY
الحمدلله على سلامتكم يا أبطال 🇸🇦@Astro_Rayyanah @AstroAli11— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/4Mqedx5wMP
تابعوا البث المباشر لوصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 https://t.co/G0H4a0FHG3
وبعد وصولهما محطة الفضاء الدولية، تناول رائدا الفضاء السعوديان، التمر والماء.
رائدا الفضاء السعوديان "علي القرني" و"ريانة برناوي" يتناولان التمر والماء بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية. #نحو_الفضاء pic.twitter.com/JzivNdyuv1— قناة السعودية (@saudiatv) May 22, 2023
وأعلنت شركة "سبيس إكس"، أمس الأحد، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
وتحمل مهمة برناوي والقرني في محطة الفضاء الدولية، أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة"، وتمنت لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة إلى أرض الوطن، بحسب الوكالة السعودية.