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أول رائدي فضاء سعوديين يصلان محطة الفضاء الدولية ويتناولان التمر والماء... فيديو
أول رائدي فضاء سعوديين يصلان محطة الفضاء الدولية ويتناولان التمر والماء... فيديو
أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، عن وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T15:48+0000
2023-05-22T15:49+0000
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ونشرت الهيئة فيديو استقبال طاقم محطة الفضاء الدولية، لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.وبعد وصولهما محطة الفضاء الدولية، تناول رائدا الفضاء السعوديان، التمر والماء.وأعلنت شركة "سبيس إكس"، أمس الأحد، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.وتحمل مهمة برناوي والقرني في محطة الفضاء الدولية، أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة"، وتمنت لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة إلى أرض الوطن، بحسب الوكالة السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230522/أول-رسالة-بالفيديو-للرائدين-السعوديين-من-الفضاء-1077298838.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار محطة الفضاء الدولية, ناسا, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار محطة الفضاء الدولية, ناسا, العالم العربي

أول رائدي فضاء سعوديين يصلان محطة الفضاء الدولية ويتناولان التمر والماء... فيديو

15:48 GMT 22.05.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 22.05.2023)
© AFP 2023 / GREGG NEWTONأول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، ترسل قبلاتها لأفراد أسرتها عند وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 21 مايو/ أيار 2023
أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، ترسل قبلاتها لأفراد أسرتها عند وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، 21 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / GREGG NEWTON
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أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، عن وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.
ونشرت الهيئة فيديو استقبال طاقم محطة الفضاء الدولية، لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
وبعد وصولهما محطة الفضاء الدولية، تناول رائدا الفضاء السعوديان، التمر والماء.
وأعلنت شركة "سبيس إكس"، أمس الأحد، أن صاروخ "فالكون 9" محمل بمركبة "كريو دراغون" مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
انطلاق مركبة كريو دراغون إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان 22 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
مجتمع
أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء
05:56 GMT
وتحمل مهمة برناوي والقرني في محطة الفضاء الدولية، أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة"، وتمنت لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة إلى أرض الوطن، بحسب الوكالة السعودية.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
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