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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-38-مرة-خلال-24-ساعة-1077297524.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال 24 ساعة
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضي. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T02:37+0000
2023-05-22T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 49 واقعة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 22 قذيفة من الراجمات والمدفعية من عيارات 155 ملم و 152 ملم.وأضافت، "على غورلوفكا 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا 4 قذائف من عيار 155 ملم وطائرة مسيرة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف ست مناطق سكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، ماكييفكا، ألكساندروفكا، يلينوفكا.وأضاف البيان أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضا عن إصابة 5 سكان مدنيين في دونيتسك وياسينوفاتايا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 37 واقعة قصف مدفعي من جانب القوات الأوكرانية.وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/القوات-الروسية-تدمر-عدة-نقاط-مراقبة-أوكرانية-و3-مسيرات-استطلاع-1077297182.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال 24 ساعة

02:37 GMT 22.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضي.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 49 واقعة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 22 قذيفة من الراجمات والمدفعية من عيارات 155 ملم و 152 ملم.
وأضافت، "على غورلوفكا 23 قصفا مدفعيا من عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا 4 قذائف من عيار 155 ملم وطائرة مسيرة".
وأكد البيان أن العدو أطلق 177 مقذوفا من العيارات المختلفة .
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف ست مناطق سكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ياسينوفاتا، ماكييفكا، ألكساندروفكا، يلينوفكا.
وأضاف البيان أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضا عن إصابة 5 سكان مدنيين في دونيتسك وياسينوفاتايا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر عدة نقاط مراقبة أوكرانية و3 مسيرات استطلاع
02:06 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 37 واقعة قصف مدفعي من جانب القوات الأوكرانية.
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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