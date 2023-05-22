https://sputnikarabic.ae/20230522/جمهورية-صرب-البوسنة-مستعدون-لدفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1077298562.html
جمهورية صرب البوسنة: مستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
جمهورية صرب البوسنة: مستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
أعلن رئيس مكتب تمثيل جمهورية صرب البوسنة لدى روسيا، دوشكو بيروفيتش، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. 22.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-22T05:50+0000
2023-05-22T05:50+0000
2023-05-22T05:50+0000
الروبل الروسي
روسيا
سلاح روسيا
اقتصاد
شركة غازبروم
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وقال بيروفيتش، لوكالة "سبوتنيك": "تجدد غازبروم العقد الرئيسي كل عام، لذلك نحصل على السعر، في الواقع، هو سعر السوق؛ ولكن وفقاً للصيغة القديمة".وأضاف، "نحن مستعدون للدفع بالروبل؛ وهذه مسألة فنية. بالطبع، نحن نواجه اليوم صعوبات في السداد، بسبب تأخر التحويلات عبر البنوك المراسلة".وفي الشهر الماضي، أكد المدير التنفيذي في البنك الدولي للشؤون الروسية والسورية، رومان مارشافين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح.وفي 31 مارس/ آذار، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا لتجارة الغاز مقابل الروبل مع الدول غير الصديقة.
https://sputnikarabic.ae/20230427/بوتين-يعد-باستثمار-ترليون-روبل-في-مجال-الطائرات-المسيرة-1076394941.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الروبل الروسي, روسيا, سلاح روسيا, اقتصاد, شركة غازبروم
الروبل الروسي, روسيا, سلاح روسيا, اقتصاد, شركة غازبروم
جمهورية صرب البوسنة: مستعدون لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
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أعلن رئيس مكتب تمثيل جمهورية صرب البوسنة لدى روسيا، دوشكو بيروفيتش، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وقال بيروفيتش، لوكالة "سبوتنيك": "تجدد غازبروم العقد الرئيسي كل عام، لذلك نحصل على السعر، في الواقع، هو سعر السوق؛ ولكن وفقاً للصيغة القديمة".
وأضاف، "نحن مستعدون للدفع بالروبل
؛ وهذه مسألة فنية. بالطبع، نحن نواجه اليوم صعوبات في السداد، بسبب تأخر التحويلات عبر البنوك المراسلة".
وفي الشهر الماضي، أكد المدير التنفيذي في البنك الدولي للشؤون الروسية والسورية، رومان مارشافين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح.
وفي 31 مارس/ آذار، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا لتجارة الغاز
مقابل الروبل مع الدول غير الصديقة.