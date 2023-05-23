https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-الوزراء-العراقي-الحكومة-حريصة-على-دعم-الحريات-وحقوق-الإنسان-1077359841.html
رئيس الوزراء العراقي: الحكومة حريصة على دعم الحريات وحقوق الإنسان
رئيس الوزراء العراقي: الحكومة حريصة على دعم الحريات وحقوق الإنسان
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص حكومته على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T17:51+0000
2023-05-23T17:51+0000
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جاء ذلك خلال استقباله دوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.وقال البيان إن السوداني استعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة المتحدة، مشيدا بالدور البريطاني في "مساندة العراق في حربه ضد الإرهاب".وأكد أن العراق سار خطوات كبيرة في إطار إزالة الآثار والآلام الإنسانية الناجمة عن الإرهاب، مشيرا إلى أنه "بذل جهودا لدعم النساء من الإيزيديات اللاتي واجهن أبشع ظلم واعتداء".وشدد رئيس الوزراء وفقا للبيان على "دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني وبرامج المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق".وقال إنها حريصة "على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا".
https://sputnikarabic.ae/20230523/الرئاسة-العراقية-الرئيس-يتمتع-بكامل-صحته-ولم-يتعرض-لإصابات-1077350506.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, بريطانيا
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, بريطانيا
رئيس الوزراء العراقي: الحكومة حريصة على دعم الحريات وحقوق الإنسان
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص حكومته على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات.
جاء ذلك خلال استقباله دوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية
عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وقال البيان إن السوداني استعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين بلاده والمملكة المتحدة، مشيدا بالدور البريطاني في "مساندة العراق في حربه ضد الإرهاب".
وأكد أن العراق سار خطوات كبيرة في إطار إزالة الآثار والآلام الإنسانية الناجمة عن الإرهاب، مشيرا إلى أنه "بذل جهودا لدعم النساء من الإيزيديات اللاتي واجهن أبشع ظلم واعتداء".
وشدد رئيس الوزراء
وفقا للبيان على "دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني وبرامج المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق".
وقال إنها حريصة "على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا".