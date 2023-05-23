https://sputnikarabic.ae/20230523/شياع-السوداني-العراق-يشهد-لأول-مرة-تمرين-أبابيل-1-1077359980.html

شياع السوداني: العراق يشهد لأول مرة تمرين "أبابيل 1"

شياع السوداني: العراق يشهد لأول مرة تمرين "أبابيل 1"

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن تمرين "أبابيل/1" يجسد عملية جهوزية الطيارين والفنيين العراقيين. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T17:48+0000

2023-05-23T17:48+0000

2023-05-23T17:48+0000

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات شياع السوداني جاءت في كلمة له خلال حضوره تمرين "أبابيل/1" للقوة الجوية العراقية في قاعدة "بلد".وأشار رئيس الوزراء شياع السوداني، إلى أنه من أولويات الحكومة العراقية في الوقت الراهن رفع قدرات الجيش إلى أعلى المستويات.وقال السوداني:وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن أداء القوة الجوية لبلاده في التمرين العسكري هو أداء عال، أجري بدقة ومهارة محسوبة، جاءت نتيجة عمل ومثابرة وتدريب يدفع بالعراق إلى الفخر والاعتزاز.وأشاد محمد شياع السوداني بعناصر القوة الجوية العراقية بـ"ما بذله الرجالُ الأشاوسُ في كلِّ التخصصاتِ الفنيةِ والعسكريةِ التي تكاملت لتضعَ بين أيدينا هذه النتيجة".وفي سياق متصل، قال الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، إن هناك مساع لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية، إلى الأسطول الجوي العراقي.وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول: "نطمح بأن يتألف أسطول القوة الجوية العراقية في المستقبل من طائرات حديثة متعددة الأغراض، مثل طائرات الرافال الفرنسية، التي تعد من الطائرات المتقدمة، وتمتلك قدرات عالية في التصدي والإسناد والضربات التعبوية، كما وتمتلك منظومة مراقبة متطورة جداً ورادارات متقدمة جدا"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع أن "توجيهات القيادة العسكرية العليا على رأسها القائد العام القوات المسلحة، محمد شياع السوداني، هو استكمال بناء قدرات قيادة القوات المسلحة العراقية، ومن ضمنها قيادة القوة الجوية، لهذا فالعراق منفتح على العديد من الدول ومن ضمنها جمهورية فرنسا".وشدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على أهمية إجراء التدريبات والتمارين لدى القوة الجوية العراقية مع دول عديدة، من ضمنها دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من ضمنها فرنسا، ما يعمل على زيادة الخبرات".ولفت إلى أن التمارين ستتضمن تدريبات بين طائرات "إف-16" العراقية وطائرات الرافال الفرنسية، "وذلك لإظهار قدرات الطائرتين، وكذلك إظهار التقاطع ما بينهما، والتي ستزيد من قابلية وقدرة الطيران العراقي، من خلال هذه التمارين"، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230523/الجيش-العراقي-مساع-لضم-مقاتلات-رافال-الفرنسية-إلى-الأسطول-الجوي-1077334983.html

https://sputnikarabic.ae/20230523/العراق-يخطط-لضم-مقاتلات-رافال-الفرنسية-ما-هي-قدرات-قواته-الجوية-وترتيبها-عالميا-1077359148.html

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