https://sputnikarabic.ae/20230523/لماذا-تريد-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-1077341894.html

لماذا تريد أوكرانيا مقاتلات "إف 16"

لماذا تريد أوكرانيا مقاتلات "إف 16"

أعلنت الإدارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن خطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف – 16" في مواقع لم يكشف عنها في أوروبا. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T12:32+0000

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العالم

روسيا

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ولا تزال التفاصيل حول التسليم المحتمل لطائرات "إف-16" إلى أوكرانيا غامضة، حيث لم تقدم الإدارة الأمريكية أي معلومات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة نفسها ستزود أوكرانيا بالطائرات.لماذا أوكرانيا تريد طائرات "إف-16"؟تم تدمير القوات الجوية الأوكرانية وطيران الجيش الأوكراني على مدار العام ونصف العام الماضيين، حيث فقدت كييف أكثر من ستين طائرة ثابتة الجناحين وأكثر من 30 طائرة ذات أجنحة دوارة، بالإضافة إلى الطائرات والمروحيات التي سلمت إلى البلاد من قبل رعاة "الناتو".بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام بريطانيا وفرنسا بإرسال صواريخ كروز طويلة المدى التي تطلق من الجو إلى أوكرانيا "ستورم شادو" و"سكالب إي جي" (البديل الفرنسي من ستورم شادو) يعني أن كييف قد تتطلب حاملة لهذه الأسلحة.ما هي السرعة القصوى والمدى لطائرة "إف- 16"؟تبلغ أقصى سرعة للطائرة "إف- 16" ما يصل إلى 2.05 ماخ ( 2180 كم / ساعة) دون أسلحة، ويبلغ مدى تحليق الطائرة نحو 860 كم.ما الذي يجعل "إف- 16" بهذه الشهرة؟تعتبر طائرات "إف – 16" من أكثر الطائرات العسكرية شهرة في العالم، حيث يوجد صور ومقاطع فيديو لاستخدامها في عملية "عاصفة الصحراء" في عام 1991، وغزو العراق عام 2003، وعمليات قصف الناتو في يوغوسلافيا السابقة، والحرب في أفغانستان، وقصف ليبيا عام 2011، متأصلة في أذهان الناس في جميع أنحاء العالم.وتم استخدام الطائرة على نطاق واسع من قبل أعضاء التحالف بقيادة الولايات المتحدة في الضربات الجوية في سوريا والعراق واليمن.ما هو السلاح الروسي المتفوق على "إف-16"؟غالبا ما قارن المراقبون الغربيون طائرات "إف – 16" بالمقاتلة سوخوي "سو-35"، وهي مقاتلة روسية متعددة الأدوار من الجيل الرابع تم تطويرها في عام 1980، وتم إدخالها في الخدمة مع الجيش الروسي في منتصف عام 2010، وتم تعديلها لتشمل عناصر من طائرات الجيل الخامس.وأشار مراقبون آخرون إلى أن المقارنة الأكثر ملاءمة ستكون مقاتلات "ميغ 29"، والتي تم تقديمها في عام 1980.تتمتع "ميغ- 29" أيضًا بميزة أخرى، إذ لديها محركان مزدوجان مقارنة بمحطة الطاقة الوحيدة في "إف-16"، مما يعني أنه في حالة الطوارئ، سيكون لدى "ميغ- 29" نظريًا فرصة أفضل للعودة إلى قاعدة جوية ودية أكثر من نظيرتها الأمريكية.هل الطيارون الأوكرانيون يتدربون بالفعل على طائرات "إف–16"؟ وكم من الوقت ستستغرق هذه العملية؟أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر رسميًا لتدريب الطيارين الأوكرانيين، الأسبوع الماضي، حيث أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن العملية "ستتم خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا وستتطلب شهورًا حتى تكتمل".وأشار تقييم للقوات الجوية الأمريكية حصلت عليه وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن التدريب سيستغرق على الأرجح حوالي أربعة أشهر.

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