https://sputnikarabic.ae/20230524/رسميا-جوردي-ألبا-يغادر-برشلونة-في-نهاية-الموسم-1077395069.html

رسميا... جوردي ألبا يغادر برشلونة في نهاية الموسم

رسميا... جوردي ألبا يغادر برشلونة في نهاية الموسم

قرر جوردي ألبا مغادرة نادي برشلونة، وبداية من نهاية موسم 2022-2023، سيخلع قميص البارسا باحثا عن مغامرة جديدة بعيدا عن كامب نو. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T13:55+0000

2023-05-24T13:55+0000

2023-05-24T13:55+0000

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سيغادر جوردي ألبا الظهير الأيسر الفريق الكتالوني بعد أحد عشر موسماً، حيث وصل في موسم 2012-2013 قادما من فالنسيا ولم يكن بحاجة إلى أي تكيف ليصبح بلا منازع في موقعه لأكثر من عقد.وقال نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم: "جوردي ألبا يغادر برشلونة في نهاية الموسم، حيث توصل نادي برشلونة والمدافع إلى اتفاق لإنهاء عقد الأخير والذي كان ينتهي موسم 2023/24".كان لدى جوردي ألبا موسم واحد آخر في عقده، لكن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما يريد أن يجرب حظه في مكان آخر، لأنه لم يكن لديه أي فرص في فريق تشافي هذا الموسم بسبب الأداء الرائع لأليخاندرو بالدي.وتابع البارسا في بيانه: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنًا عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، علاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل توفيق في المستقبل. سيكون برشلونة دائمًا موطنًا لك يا جوردي".يشار إلى أنه، مع ظهور أليخاندرو بالدي في الفريق الأول لبرشلونة بمرور الوقت توقف جوردي ألبا عن لعب مركز الظهير الأيسر هذا الموسم. لقد تولى دوره بشكل جيد في الأشهر الأخيرة، لكنه قرر التنحي في النهاية.ويأتي الإعلان عن رحيل ألبا عن برشلونة بعد نحو أسبوعين، من إعلان قائد ولاعب وسط الفريق الكتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم سيرجيو بوسكيتس أنه سيرحل هذا الصيف بنهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل، منهيا حقبة ناجحة جدا في صفوف البارسا.برحيل ألبا وبوسكيتس، فقد نادي برشلونة اثنين من ممثلي العصر الذهبي في تاريخه.ومساء أمس الثلاثاء، تلقى فريق برشلونة الخسارة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، أمام مضيفه بلد الوليد بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الليغا.وبذلك توقف رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة الليغا، فيما ارتفع رصيد بلد الوليد إلى 37 نقطة في المركز السابع عشر.

https://sputnikarabic.ae/20230510/بوسكيتس-يودع-برشلونة-و3-أندية-سعودية-تتنافس-على-ضمه-1076885224.html

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منوعات, رياضة, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني