https://sputnikarabic.ae/20230527/الإمارات-والعراق-يبحثان-الفرص-الاستثمارية-لـطريق-التنمية-1077486515.html

الإمارات والعراق يبحثان الفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية"

الإمارات والعراق يبحثان الفرص الاستثمارية لـ"طريق التنمية"

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، عددا من الملفات والفرص الاستثمارية لـ"طريق... 27.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-27T16:20+0000

2023-05-27T16:20+0000

2023-05-27T16:20+0000

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وأكدت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، أن السوداني استقبل وزير الطاقة الإماراتي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر "طريق التنمية" المنعقد في العاصمة العراقية، بغداد.وناقش السوداني والمزروعي العلاقات بين البلدين، خاصة المتعلق منها بالطاقة باعتبارها قطاعا مهما وحيويا، وما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية، فضلا عن استعراضهما "الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة"، بحسب القناة.وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن "الحكومة العراقية الحالية رسمت منهاجا متكاملا لتطوير القطاعات الأساسية في البلد، وحرصها على توفير بيئة استثمارية آمنة، باعتبار أن العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة".وكان السوداني قد أكد حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في العشرين من الشهر الجاري.وقال البيان إن السوداني التقى في مدينة جدة السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش القمة العربية الـ 32، التي انطلقت أعمالها، وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وترسيخه في مختلف المجالات.كما بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.من جهته، نقل منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار.وأكد "رغبة بلاده بالمزيد من التعاون المشترك مع العراق، ما يحقق المصالح المتبادلة".

https://sputnikarabic.ae/20230520/العراق-نحرص-على-إقامة-أفضل-العلاقات-مع-الإمارات-1077253588.html

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الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة