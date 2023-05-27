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https://sputnikarabic.ae/20230527/مسؤول-إيراني-عودة-الهدوء-إلى-المنطقة-الحدودية-مع-أفغانستان-1077491583.html
مسؤول إيراني: عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية مع أفغانستان
مسؤول إيراني: عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية مع أفغانستان
قال مسؤول في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني إن الهدوء عاد إلى المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من اليوم السبت. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T19:28+0000
2023-05-27T19:28+0000
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جاء ذلك في تصريح أدلى به علي رضا مرحماتي، نائب محافظ سيستان وبلوشستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، مساء اليوم، لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.وقال إن الوضع تحت سيطرة القوات المنتشرة في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان.وكشف المسؤول المحلي أن مسؤولين إيرانيين وأفغان محليين أجروا مفاوضات حول سبب الاشتباكات واتفقوا على مواصلة محادثاتهم.ووقعت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان، صباح السبت، في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جندين من حرس الحدود الإيراني.كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها طالبان عبد نافع تاكور إن أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في ولاية نمروز الأفغانية.وبحسب "إرنا": "تصاعدت التوترات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة بسبب فشل حكومة طالبان في احترام معاهدة تقاسم المياه لعام 1973، حيث قالت السلطات الإيرانية إن طالبان تقيد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية القاحلة في إيران".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد جدد مطالبة أفغانستان بتوفير حقوق بلاده من نهر هلمند لتغذية مناطق في جنوب شرق بلاده، التي تشهد مستويات جفاف غير مسبوقة، خلال زيارته لمحافظة سيستان-بلوشستان الحدودية.وينبع النهر من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. وكانت مياهه تستخدم لريّ المناطق الزراعية في محافظة سيسستان-بلوشتان.
https://sputnikarabic.ae/20230527/مقتل-جنديين-من-حرس-الحدود-الإيراني-برصاص-طالبان-1077489074.html
https://sputnikarabic.ae/20230527/قائد-أمني-إيراني-قوات-طالبان-انتهكت-معايير-حسن-الجوار-والقانون-الدولي-1077484789.html
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الأخبار, حركة طالبان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, حركة طالبان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول إيراني: عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية مع أفغانستان

19:28 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / -مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021
مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / -
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قال مسؤول في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني إن الهدوء عاد إلى المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من اليوم السبت.
جاء ذلك في تصريح أدلى به علي رضا مرحماتي، نائب محافظ سيستان وبلوشستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، مساء اليوم، لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
وقال إن الوضع تحت سيطرة القوات المنتشرة في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
مقتل جنديين من حرس الحدود الإيراني برصاص "طالبان"
17:53 GMT
وكشف المسؤول المحلي أن مسؤولين إيرانيين وأفغان محليين أجروا مفاوضات حول سبب الاشتباكات واتفقوا على مواصلة محادثاتهم.
ووقعت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان، صباح السبت، في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جندين من حرس الحدود الإيراني.
كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها طالبان عبد نافع تاكور إن أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في ولاية نمروز الأفغانية.
أفراد أمن طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
قائد أمني إيراني: قوات "طالبان" انتهكت معايير حسن الجوار والقانون الدولي
15:49 GMT
وبحسب "إرنا": "تصاعدت التوترات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة بسبب فشل حكومة طالبان في احترام معاهدة تقاسم المياه لعام 1973، حيث قالت السلطات الإيرانية إن طالبان تقيد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية القاحلة في إيران".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد جدد مطالبة أفغانستان بتوفير حقوق بلاده من نهر هلمند لتغذية مناطق في جنوب شرق بلاده، التي تشهد مستويات جفاف غير مسبوقة، خلال زيارته لمحافظة سيستان-بلوشستان الحدودية.
وينبع النهر من وسط أفغانستان في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري لمسافة أكثر من ألف كيلومتر حتى بلوغ بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين. وكانت مياهه تستخدم لريّ المناطق الزراعية في محافظة سيسستان-بلوشتان.
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