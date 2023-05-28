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https://sputnikarabic.ae/20230528/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يهنئان-أردوغان-بفوزه-في-انتخابات-الرئاسة-1077525531.html
السيسي ومحمد بن زايد يهنئان أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة
السيسي ومحمد بن زايد يهنئان أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة
هنأت مصر والإمارات العربية المتحدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إعلان فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، وفق النتائج الأولية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T19:24+0000
2023-05-28T19:24+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.كما بعث محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس التركي، بحسب المصدر ذاته.في سياق متصل، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.وكانت التهاني قد انهالت على الرئيس التركي من قادة ورؤساء الدول، عقب إعلان النتائج الأولية لفرز الأصوات.أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز 99.66% من أصوات الناخبين.وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متقدم بـ52.13 % مقابل 47.87 % لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 99.66% من الأصوات".
https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-متقدم-بـ58-مقابل-42-لكليجدار-أوغلو-بعد-فرز-358-من-الأصوات--عاجل-1077519471.html
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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

السيسي ومحمد بن زايد يهنئان أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة

19:24 GMT 28.05.2023
© AFP 2023 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية في مصر، 3 يوليو/ تموز 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في مصر، 3 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / -
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هنأت مصر والإمارات العربية المتحدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إعلان فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، وفق النتائج الأولية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
كما بعث محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس التركي، بحسب المصدر ذاته.
أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجمعون أمام القصر الرئاسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
أردوغان متقدم بـ52.16% مقابل 47.84% لكليجدار أوغلو بعد فرز 99.85% من الأصوات
16:01 GMT
في سياق متصل، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وكانت التهاني قد انهالت على الرئيس التركي من قادة ورؤساء الدول، عقب إعلان النتائج الأولية لفرز الأصوات.
أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز 99.66% من أصوات الناخبين.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متقدم بـ52.13 % مقابل 47.87 % لمنافسه كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 99.66% من الأصوات".
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