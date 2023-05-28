https://sputnikarabic.ae/20230528/المشري-قصف-الزاوية-رسالة-وجهها-الدبيبة-إلى-خصومه-بأن-كل-من-يفكر-بحكومة-جديدة-سيتم-استهدافه-1077514710.html

المشري: قصف الزاوية رسالة وجهها الدبيبة إلى خصومه بأن كل من يفكر بحكومة جديدة سيتم استهدافه

المشري: قصف الزاوية رسالة وجهها الدبيبة إلى خصومه بأن كل من يفكر بحكومة جديدة سيتم استهدافه

اعتبر رئيس مجلس الدولة في ليبيا، خالد المشري، "قصف منطقة الماية في مدينة الزاوية، بالطيران المسير، رسالة من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى... 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T14:07+0000

2023-05-28T14:07+0000

2023-05-28T14:07+0000

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وقال المشري، في لقاء مع قناة "المسار"، إن "رسالة الدبيبة إلى خصومه، بأن كل من يفكر بحكومة جديدة واستبعاده سيستهدف"، مشيراً إلى أن "الطيران المسير استهدف منزل عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، وهي رسالة له بعدما اصطحب وفداً من الأعيان وطلبوا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة، وهو الأمر الذي أزعج الدبيبة".وأشار إلى أن "الدبيبة، تسلم ملف الزاوية، ولم يكن يتحرك في إطار محاربة الجريمة، فهذا عمل مكلف به القائد الأعلى ورئيس الأركان"، مضيفا أن "الدبيبة تسلم الملف فجأة، وحدد أهدافا دون التنسيق مع الضباط المكلفين من الزاوية، وحدث ضرب مرتين في المدينة".وأوضح المشري أن "الضرب إن حدث مرتين، فالأولى صباحا في منطقة الماية، والثاني في المنطقة السكنية للنائب علي أبوزريبة، وذلك بجانب استراحة يملكها أبوزريبة شخصيا"، متابعا: "الضربة الثانية هي رسالة سياسية بأن يدي طويلة وتستطيع الوصول إلى بيوتكم".وصباح الخميس الماضي، 25 مايو/ أيار، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية، و"شن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية".وقالت الوزارة إن "الطيران الوطني لوزارة الدفاع، نفذ صباح اليوم ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتّجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة".وأدان مجلس النواب الليبي، الجمعة الماضي، ما سماه "الاعتداء السافر" من قبل قوات وزارة الدفاع، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على منزل أحد أعضائه بطائرات مسيرة في مدينة الزاوية غربي البلاد.وأكد المجلس في بيانه، على أن "مثـل هـذه الأفعال تشكل خطرًا على حياة المواطنين، وتزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال المساعي، التي تبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال اللجان المختصة".

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أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي