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https://sputnikarabic.ae/20230528/انطلاق-الجولة-الثانية-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077498848.html
انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية... صور وفيديو
انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية... صور وفيديو
بدأت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T05:24+0000
2023-05-28T05:47+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
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وأعلنت وكالة أنباء "الأناضول"، أن عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية انطلقت في عموم تركيا.ويتنافس في جولة الإعادة مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو.في وقت سابق من أمس السبت، دعا أردوغان الناخبين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل تحقيق ما سماه "انتصار تركيا العظيم".وقال الرئيس التركي، في تغريدة على "تويتر": "فلنذهب غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع، معا من أجل انتصار تركيا العظيم، دعونا نعكس الإرادة التي تجلّت في البرلمان في 14 مايو للرئاسة بقوة أكبر بكثير هذه المرة".وأضاف قائلا: "فلنبدأ القرن التركي بأصواتنا، وأناشد كل فرد من أمتي: ليس بدونك".في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230527/قبل-ساعات-من-جولة-الحسم-معلومات-عن-الانتخابات-التركية-والمرشح-المحتمل-للفوز-بالسباق-الرئاسي-1077495933.html
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الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية... صور وفيديو

05:24 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 05:47 GMT 28.05.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSEامرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في اسطنبول، 28 مايو/ أيار 2023
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في اسطنبول، 28 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في اسطنبول، 28 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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بدأت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو.
وأعلنت وكالة أنباء "الأناضول"، أن عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية انطلقت في عموم تركيا.
ويتنافس في جولة الإعادة مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو.
في وقت سابق من أمس السبت، دعا أردوغان الناخبين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل تحقيق ما سماه "انتصار تركيا العظيم".
وقال الرئيس التركي، في تغريدة على "تويتر": "فلنذهب غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع، معا من أجل انتصار تركيا العظيم، دعونا نعكس الإرادة التي تجلّت في البرلمان في 14 مايو للرئاسة بقوة أكبر بكثير هذه المرة".
وأضاف قائلا: "فلنبدأ القرن التركي بأصواتنا، وأناشد كل فرد من أمتي: ليس بدونك".
في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
الانتخابات الرئاسية و البرلمانية التركية - أنصار رجب طيب أردوغان في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
قبل ساعات من جولة الحسم... معلومات عن الانتخابات التركية والمرشح المحتمل للفوز بالسباق الرئاسي
أمس, 20:58 GMT
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
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أمس, 16:31 GMT
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